ПСЖ не может договориться с Борнмутом по Забарному

Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Трансфер защитника "Борнмута" Ильи Забарного в "ПСЖ" рискует затянуться на неопределенный срок. В борьбу за защитника сборной Украины вступили другие клубы.

Украинец готов перейти исключительно в парижский клуб, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым условиям сделки, сообщает L'Equipe.

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Главной проблемой при организации трансфера Ильи Забарного оказалась разница в финансовых требованиях. "Борнмут" оценивает игрока в 70 млн евро, тогда как "ПСЖ" настаивает на формуле "60 млн плюс бонусы". Несколько недель переговоров не дали прорыва, что вызывает растущую обеспокоенность у самого футболиста.

Илья Забарный на разминке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

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В то же время интерес к украинцу проявляют другие клубы из АПЛ. "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" уже заявили о готовности удовлетворить требования "Борнмута" и рассматривают игрока как ключевое усиление линии обороны в новом сезоне.

Руководство "ПСЖ" этим летом ведет себя жестко и крайне негибко. Такой подход замедляет процесс и может привести к потере потенциальных трансферов, в том числе и по украинскому защитнику.

На фоне неопределенности интерес к ситуации усиливается. Если в ближайшее время компромисс найден не будет, "ПСЖ" может упустить игрока, которого сам Забарный уже считает своим следующим шагом в карьере.

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