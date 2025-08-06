Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стало известно, что мешает трансферу Забарного в ПСЖ

Стало известно, что мешает трансферу Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 14:17
ПСЖ не может договориться с Борнмутом по Забарному
Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Трансфер защитника "Борнмута" Ильи Забарного в "ПСЖ" рискует затянуться на неопределенный срок. В борьбу за защитника сборной Украины вступили другие клубы.

Украинец готов перейти исключительно в парижский клуб, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым условиям сделки, сообщает L'Equipe.

Реклама
Читайте также:

Главной проблемой при организации трансфера Ильи Забарного оказалась разница в финансовых требованиях. "Борнмут" оценивает игрока в 70 млн евро, тогда как "ПСЖ" настаивает на формуле "60 млн плюс бонусы". Несколько недель переговоров не дали прорыва, что вызывает растущую обеспокоенность у самого футболиста. 

Илья Забарный
Илья Забарный на разминке. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Где Забарный начнет сезон 2025/2026

В то же время интерес к украинцу проявляют другие клубы из АПЛ. "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" уже заявили о готовности удовлетворить требования "Борнмута" и рассматривают игрока как ключевое усиление линии обороны в новом сезоне.

Руководство "ПСЖ" этим летом ведет себя жестко и крайне негибко. Такой подход замедляет процесс и может привести к потере потенциальных трансферов, в том числе и по украинскому защитнику.

На фоне неопределенности интерес к ситуации усиливается. Если в ближайшее время компромисс найден не будет, "ПСЖ" может упустить игрока, которого сам Забарный уже считает своим следующим шагом в карьере.

Напомним, в карьере Михаила Мудрика произошли изменения, однако не есть важный нюанс. 

Голкипер сборной Украины Анатолия Трубин оказался на радаре известного английского клуба. 

Львовские "Карпаты" готовы перехватить у "Металлиста 1925" экс-игрока сборной Украины. 

У киевского "Динамо" большие проблемы в обороне, у Александра Шовковского есть варианты для их решения

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации