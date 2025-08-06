ПСЖ не може домовитися з Борнмутом щодо Забарного

Стало відомо, що заважає трансферу Забарного в ПСЖ
Трансфер захисника "Борнмута" Іллі Забарного в "ПСЖ" ризикує затягнутися на невизначений термін. У боротьбу за захисника збірної України вступили інші клуби.
Українець готовий перейти виключно до паризького клубу, проте сторони не можуть дійти згоди щодо ключових умов угоди, повідомляє L'Equipe.
Головною проблемою під час організації трансферу Іллі Забарного виявилася різниця у фінансових вимогах. "Борнмут" оцінює гравця в 70 млн євро, тоді як "ПСЖ" наполягає на формулі "60 млн плюс бонуси". Декілька тижнів переговорів не дали прориву, що викликає зростаюче занепокоєння у самого футболіста.
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Водночас інтерес до українця виявляють інші клуби з АПЛ. "Ньюкасл" та "Тоттенгем" уже заявили про готовність задовольнити вимоги "Борнмута" і розглядають гравця як ключове посилення лінії оборони в новому сезоні.
Керівництво "ПСЖ" цього літа поводиться жорстко та вкрай негнучко. Такий підхід уповільнює процес і може призвести до втрати потенційних трансферів, зокрема й щодо українського захисника.
На тлі невизначеності інтерес до ситуації посилюється. Якщо найближчим часом компроміс знайдений не буде, "ПСЖ" може втратити гравця, якого сам Забарний уже вважає своїм наступним кроком у кар'єрі.
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