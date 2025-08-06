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Головна Спорт Стало відомо, що заважає трансферу Забарного в ПСЖ

Стало відомо, що заважає трансферу Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 14:17
ПСЖ не може домовитися з Борнмутом щодо Забарного
Ілля Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Трансфер захисника "Борнмута" Іллі Забарного в "ПСЖ" ризикує затягнутися на невизначений термін. У боротьбу за захисника збірної України вступили інші клуби.

Українець готовий перейти виключно до паризького клубу, проте сторони не можуть дійти згоди щодо ключових умов угоди, повідомляє L'Equipe.

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Головною проблемою під час організації трансферу Іллі Забарного виявилася різниця у фінансових вимогах. "Борнмут" оцінює гравця в 70 млн євро, тоді як "ПСЖ" наполягає на формулі "60 млн плюс бонуси". Декілька тижнів переговорів не дали прориву, що викликає зростаюче занепокоєння у самого футболіста.

Илья Забарный
Ілля Забарний на розминці. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Де Забарний розпочне сезон 2025/2026

Водночас інтерес до українця виявляють інші клуби з АПЛ. "Ньюкасл" та "Тоттенгем" уже заявили про готовність задовольнити вимоги "Борнмута" і розглядають гравця як ключове посилення лінії оборони в новому сезоні.

Керівництво "ПСЖ" цього літа поводиться жорстко та вкрай негнучко. Такий підхід уповільнює процес і може призвести до втрати потенційних трансферів, зокрема й щодо українського захисника.

На тлі невизначеності інтерес до ситуації посилюється. Якщо найближчим часом компроміс знайдений не буде, "ПСЖ" може втратити гравця, якого сам Забарний уже вважає своїм наступним кроком у кар'єрі.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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