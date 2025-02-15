Дэвис нокаутировал Беринчика — опубликована статистика ударов

Денис Беринчик — Кишон Дэвис. Фото: скриншот

В Нью-Йорке завершился поединок между Денисом Беринчиком и Кишоном Дэвисом. Американец нокаутировал украинца в четвертом раунде.

После боя система CompuBox опубликовала статистику ударов.

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Статистика ударов. Фото: CompuBox

Беринчик не получил много ущерба

По данным системы, за три полных раунда и один неполный Дэвис выбросил 105 ударов, из которых 20 точных.

Беринчик выбросил 121 панч, но из них только 14 точных. Украинец донес два джеба и 12 силовых ударов.

Украинский легковес донес только два джеба и 12 силовых ударов. У Дэвиса пять джебов и 15 силовых панчей.

Отметим, что в решающем четвертом раунде Кишон нанес всего четыре точных удара.

Беринчик потерпел первое поражение в карьере. Также у него 19 побед, девять нокаутов.

Дэвис, который является одним из самых перспективных боксеров легкого веса, за карьеру выиграл 13 боев, девять нокаутов.

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