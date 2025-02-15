Девіс нокаутував Берінчика — опубліковано статистику ударів

Статистика ударів у поєдинку Берінчик — Девіс
У Нью-Йорку завершився поєдинок між Денисом Берінчиком і Кішоном Девісом. Американець нокаутував українця в четвертому раунді.
Після бою система CompuBox опублікувала статистику ударів.
Берінчик не отримав багато шкоди
За даними системи, за три повних раунди і один неповний Девіс викинув 105 ударів, з яких 20 точних.
Берінчик викинув 121 панч, але з них тільки 14 точних. Українець доніс два джеби та 12 силових ударів.
Український легковаговик доніс лише два джеби та 12 силових ударів. У Девіса п'ять джебів і 15 силових панчів.
Зазначимо, що у вирішальному четвертому раунді Кішон завдав лише чотири точні удари.
Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі. Також у нього 19 перемог, дев'ять нокаутів.
Девіс, який є одним із найперспективніших боксерів легкої ваги, за кар'єру виграв 13 боїв, дев'ять нокаутів.
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