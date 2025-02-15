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Статистика ударів у поєдинку Берінчик — Девіс

15 лютого 2025 12:19
Олексій Паламарчук - Редактор
Девіс нокаутував Берінчика — опубліковано статистику ударів
Денис Берінчик — Кішон Девіс. Фото: скріншот
Олексій Паламарчук - Редактор

У Нью-Йорку завершився поєдинок між Денисом Берінчиком і Кішоном Девісом. Американець нокаутував українця в четвертому раунді.

Після бою система CompuBox опублікувала статистику ударів.

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Статистика ударів. Фото: CompuBox

Берінчик не отримав багато шкоди

За даними системи, за три повних раунди і один неповний Девіс викинув 105 ударів, з яких 20 точних.

Берінчик викинув 121 панч, але з них тільки 14 точних. Українець доніс два джеби та 12 силових ударів.

Український легковаговик доніс лише два джеби та 12 силових ударів. У Девіса п'ять джебів і 15 силових панчів.

Зазначимо, що у вирішальному четвертому раунді Кішон завдав лише чотири точні удари.

Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі. Також у нього 19 перемог, дев'ять нокаутів.

Девіс, який є одним із найперспективніших боксерів легкої ваги, за кар'єру виграв 13 боїв, дев'ять нокаутів.

Нагадаємо, у "Динамо" підписали новий контракт з Костянтином Вівчаренком. У договорі є пункт про клаусулу.

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