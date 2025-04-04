Скандал в Реале — Анчелотти могут посадить за неуплату налогов

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти (по центру). Фото: REUTERS/Ana Beltran

В Испании разворачивается скандал, связанный с мадридским "Реалом". Его главный тренер имеет серьезные неприятности.

Наставник "королевского" клуба Карло Анчелотти стал фигурантом судебного разбирательства, пишет AS.

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Суд над Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Ana Beltran

В чем обвиняют Анчелотти

Прокуратура считает итальянца виновным в неуплате налогов на сумму чуть более миллиона евро. По данным следствия, это произошло во время 2014-2025 налоговых финансовых лет во время первого периода работы Анчелотти в Мадриде.

Адвокат тренера уже заявил, что его подзащитный не знал, что совершает мошенничество.

Также он попросил у суда применить смягчающие обстоятельства в виде компенсации ущерба. Однако прокуратура настаивает, что это невозможно сделать.

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