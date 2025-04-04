Скандал в Реале — Анчелотти могут посадить за неуплату налогов

Суд над Анчелотти — тренер Реала может сесть на пять лет
В Испании разворачивается скандал, связанный с мадридским "Реалом". Его главный тренер имеет серьезные неприятности.
Наставник "королевского" клуба Карло Анчелотти стал фигурантом судебного разбирательства, пишет AS.
Прокуратура Испании продолжает требовать для него 4 года и 9 месяцев тюремного заключения. Адвокат тренера просит о смягчении приговора.
В чем обвиняют Анчелотти
Прокуратура считает итальянца виновным в неуплате налогов на сумму чуть более миллиона евро. По данным следствия, это произошло во время 2014-2025 налоговых финансовых лет во время первого периода работы Анчелотти в Мадриде.
Адвокат тренера уже заявил, что его подзащитный не знал, что совершает мошенничество.
Также он попросил у суда применить смягчающие обстоятельства в виде компенсации ущерба. Однако прокуратура настаивает, что это невозможно сделать.
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