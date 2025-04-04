Тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті (по центру). Фото: REUTERS/Ana Beltran

У Іспанії розгортається скандал, пов'язаний з мадридським "Реалом". Його головний тренер має серйозні неприємності.

Наставник "королівського" клубу Карло Анчелотті став фігурантом судового розгляду, пише AS.

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Суд над Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Ana Beltran

У чому звинувачують Анчелотті

Прокуратура вважає італійця винним у несплаті податків на суму трохи більше мільйона євро. За даними слідства, це сталося під час 2014-2025 податкових фінансових років під час першого періоду роботи Анчелотті в Мадриді.

Адвокат тренера вже заявив, що його підзахисний не знав, що вчиняє шахрайство.

Також він попросив у суду застосувати пом'якшувальні обставини у виді компенсації збитків. Однак прокуратура наполягає, що це неможливо зробити.

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