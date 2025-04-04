Суд над Анчелотті — тренер Реала може сісти на п'ять років
У Іспанії розгортається скандал, пов'язаний з мадридським "Реалом". Його головний тренер має серйозні неприємності.
Наставник "королівського" клубу Карло Анчелотті став фігурантом судового розгляду, пише AS.
Прокуратура Іспанії продовжує вимагати для нього 4 роки та 9 місяців тюремного ув'язнення. Адвокат тренера просить про пом'якшення вироку.
У чому звинувачують Анчелотті
Прокуратура вважає італійця винним у несплаті податків на суму трохи більше мільйона євро. За даними слідства, це сталося під час 2014-2025 податкових фінансових років під час першого періоду роботи Анчелотті в Мадриді.
Адвокат тренера вже заявив, що його підзахисний не знав, що вчиняє шахрайство.
Також він попросив у суду застосувати пом'якшувальні обставини у виді компенсації збитків. Однак прокуратура наполягає, що це неможливо зробити.
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