Судаков из "Шахтера" прокомментировал шутку над Мудриком

Георгий Судаков в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков не забыл о Михаиле Мудрике, который провел в команде первую половину сезона. Футболист "Челси" тоже сделал вклад в завоевание "горняками" чемпионского титула.

Судаков посвятил Мудрику фотографию на своей странице в Instagram.

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"Шахтер" — чемпион Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Групповое" фото

Георгий Судаков в этом сезоне стал одним из лидеров донецкой команды. В этой роли полузащитник заменил Михаила Мудрика, который в начале года перешел в лондонский "Челси".

После получения чемпионского кубка Судаков поблагодарил болельщиков за поддержку и украинских военнослужащих за возможность играть в футбол. Особое внимание он уделил партнерам по команде. Судаков вспомнил и про Мудрика.

Тот самый коллаж с Мудриком. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник опубликовал коллаж, на котором присутствует и Михаил Мудрик. Правда, фигура полузащитника "Челси" "вырезана" из другого снимка. Поклонники Судакова по достоинству оценили шутку. "Сколько стоит то фото?" — спросил один из них в комментариях к сообщению.

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