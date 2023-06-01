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Судаков из "Шахтера" прокомментировал шутку над Мудриком

1 июня 2023 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков из "Шахтера" прокомментировал шутку над Мудриком
Георгий Судаков в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков не забыл о Михаиле Мудрике, который провел в команде первую половину сезона. Футболист "Челси" тоже сделал вклад в завоевание "горняками" чемпионского титула. 

Судаков посвятил Мудрику фотографию на своей странице в Instagram

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Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины в сезоне 2022/2023. За тур до финиша первенства "горняки" разгромили "Днепр-1" и защитили титул от посягательства конкурента. 

Георгий Судаков
"Шахтер" — чемпион Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Групповое" фото

Георгий Судаков в этом сезоне стал одним из лидеров донецкой команды. В этой роли полузащитник заменил Михаила Мудрика, который в начале года перешел в лондонский "Челси". 

После получения чемпионского кубка Судаков поблагодарил болельщиков за поддержку и украинских военнослужащих за возможность играть в футбол. Особое внимание он уделил партнерам по команде. Судаков вспомнил и про Мудрика. 

Георгий Судаков
Тот самый коллаж с Мудриком. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник опубликовал коллаж, на котором присутствует и Михаил Мудрик. Правда, фигура полузащитника "Челси" "вырезана" из другого снимка. Поклонники Судакова по достоинству оценили шутку. "Сколько стоит то фото?" — спросил один из них в комментариях к сообщению. 

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