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Судаков рассказал, что помогло "Шахтеру" стать чемпионом Украины

31 мая 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков рассказал, что помогло "Шахтеру" стать чемпионом Украины
Судаков перед матчем. Фото: официальный сайт "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков подвел итог чемпионской гонки в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Его команда разгромила "Днепр-1" и досрочно завоевала золотые медали первенства.

Судаков в интервью официальному сайту "Шахтера" назвал причину, по которой его команде удалось сохранить чемпионский титул. 

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Полузащитник "горняков" назвал главную особенность чемпионского титула в сезоне 2022/2023. До этого Георгий Судаков смотрел, как бразильцы из "Шахтера" приносят команде трофей за трофеем, а теперь он сам стал основным игроком и провел в составе почти все матчи сезона. 

Достижения игрока

20-летний Судаков сыграл на 19 матчей больше, чем в прошлом сезоне. Он забил пять голов и сделал семь результативных передач. 

"Год назад я не знал, где окажусь и буду ли вообще играть в футбол, а сейчас стою здесь, держу трофей и примеряю медаль. Мы это сделали вместе благодаря нашему менталитету, духу команды. Мы приложили максимум усилий для этого чемпионства", — рассказал Георгий Судаков. 

Георгий Судаков
Судаков выходит на поле. Фото: официальный сайт "Шахтера"

Сложный сезон

Полузащитник вспомнил о самых сложных эпизодах сезона. В их числе он назвал противостояние с французским "Ренном" в Лиге Европы и преодолевание отставания от "Днепра-1" в турнирной таблице УПЛ. 

"Хорошо, что "Днепр-1" начал терять очки, а мы, наоборот, брали свое. Мы стали лучшей командой чемпионата, забили больше всего, меньше всего пропустили, набрали больше всего баллов, победили всех принципиальных соперников и проиграли только один матч. Я считаю, что это невероятное достижение", — добавил Георгий Судаков. 

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