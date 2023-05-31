Судаков розповів, що допомогло "Шахтарю" стати чемпіоном України

Судаков перед матчем. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Молодий півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков підбив підсумки чемпіонських перегонів в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Його команда розгромила "Дніпро-1" та достроково здобула золоті медалі першості.

Судаков в інтерв'ю офіційному сайту "Шахтаря" назвав причину, через яку його команді вдалося зберегти чемпіонський титул.

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Півзахисник "гірників" назвав головну особливість чемпіонського титулу у сезоні 2022/2023. До цього Георгій Судаков дивився, як бразильці із "Шахтаря" приносять команді трофей за трофеєм, а тепер він сам став основним гравцем та провів у складі майже всі матчі сезону.

Досягнення гравця

20-річний Судаков зіграв на 19 матчів більше, ніж минулого сезону. Він забив п'ять голів та зробив сім результативних передач.

"Рік тому я не знав, де опиняюся і чи взагалі гратиму у футбол, а зараз стою тут, тримаю трофей і приміряю медаль. Ми це зробили разом завдяки нашому менталітету, духу команди. Ми доклали максимум зусиль для цього чемпіонства", — розповів Георгій Судаков.

Судаков виходить на поле. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Складний сезон

Півзахисник згадав про найскладніші епізоди сезону. Серед них він назвав протистояння з французьким "Ренном" у Лізі Європи та подолання відставання від "Дніпра-1" у турнірній таблиці УПЛ.

"Добре, що "Дніпро-1" почав втрачати очки, а ми, навпаки, брали своє. Ми стали найкращою командою чемпіонату, забили найбільше, найменше пропустили, набрали найбільше балів, перемогли всіх принципових суперників і програли лише один матч. Я вважаю, що це неймовірне досягнення", — додав Георгій Судаков.

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