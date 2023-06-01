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Судаков із "Шахтаря" прокоментував жарт над Мудриком

1 червня 2023 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков із "Шахтаря" прокоментував жарт над Мудриком
Георгій Судаков у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не забув про Михайла Мудрика, який провів у команді першу половину сезону. Футболіст "Челсі" теж зробив внесок у завоювання "гірниками" чемпіонського титулу.

Судаков присвятив Мудрику фотографію на своїй сторінці в Instagram.

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Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України у сезоні 2022/2023. За тур до фінішу першості "гірники" розгромили "Дніпро-1" та захистили титул від зазіхання конкурента.

Георгій Судаков
"Шахтар" — чемпіон України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

"Групове" фото

Георгій Судаков цього сезону став одним із лідерів донецької команди. У цій ролі півзахисник замінив Михайла Мудрика, який на початку року перейшов до лондонського "Челсі".

Після отримання чемпіонського кубка Судаков подякував уболівальникам за підтримку та українським військовослужбовцям за можливість грати у футбол. Особливу увагу він надав партнерам по команді. Судаков згадав і про Мудрика.

Георгій Судаков
Той самий колаж із Мудриком. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник опублікував колаж, на якому присутній і Михайло Мудрик. Щоправда, фігуру півзахисника "Челсі" "вирізано" з іншого знімку. Шанувальники Судакова гідно оцінили жарт. "Скільки коштує те фото?" — спитав один із них у коментарях до повідомлення.

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