Судаков із "Шахтаря" прокоментував жарт над Мудриком
Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков не забув про Михайла Мудрика, який провів у команді першу половину сезону. Футболіст "Челсі" теж зробив внесок у завоювання "гірниками" чемпіонського титулу.
Судаков присвятив Мудрику фотографію на своїй сторінці в Instagram.
Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України у сезоні 2022/2023. За тур до фінішу першості "гірники" розгромили "Дніпро-1" та захистили титул від зазіхання конкурента.
"Групове" фото
Георгій Судаков цього сезону став одним із лідерів донецької команди. У цій ролі півзахисник замінив Михайла Мудрика, який на початку року перейшов до лондонського "Челсі".
Після отримання чемпіонського кубка Судаков подякував уболівальникам за підтримку та українським військовослужбовцям за можливість грати у футбол. Особливу увагу він надав партнерам по команді. Судаков згадав і про Мудрика.
Півзахисник опублікував колаж, на якому присутній і Михайло Мудрик. Щоправда, фігуру півзахисника "Челсі" "вирізано" з іншого знімку. Шанувальники Судакова гідно оцінили жарт. "Скільки коштує те фото?" — спитав один із них у коментарях до повідомлення.
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