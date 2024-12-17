Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков поддержал Мудрика после скандала с допингом arrow

Судаков поддержал Мудрика после скандала с допингом

17 декабря 2024 16:13
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Судаков выразил поддержку Мудрику после скандала с допингом
Михаил Мудрик и Георгий Судаков во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Он уже заявил, что не сделал ничего плохого и готов к расследованию. Между тем другие игроки сборной Украины начали выражать ему свою поддержку.

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков выразил поддержку Мудрику на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Этот пост можно увидеть в сториз игрока.

Судаков и Мудрик
Пост Георгия Судакова. Фото: скриншот instagram.com/sudakov_11

Как Судаков поддержал Мудрика

Георгий Судаков обошелся без слов. Он опубликовал совместное с Михаилом Мудриком фото, подписанное эмодзи поддержки.

Мудрик уже подтвердил, что в его допинг-пробе нашли запрещенный препарат. Он подчеркнул, что никогда сознательно не использовал ничего запрещенного и добавил, что готов содействовать расследованию его дела.

СМИ пишут, что в его пробе, скорее всего, обнаружили мельдоний. Этот препарат используется для повышения выносливости спортсмена и быстрого восстановления после физических нагрузок.

Пока что Мудрик отстранен от футбола.

Напомним, баскетболист Янис Тимма заранее уведомил время своего самоубийства.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала фанатов новой фотосессией.

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа хочет завершить карьеру в Мадриде.

Михаил Мудрик может покинуть "Челси" и переехать в Германию.

 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси допинг Георгий Судаков

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:04 Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

16:54 Зеленский заявил, что Орбану нечем давить на Путина

16:31 Охотились за F-16 в Одессе — СБУ разоблачила шпионскую сеть

16:27 Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

16:22 Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над OpenAI

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

16:20 Работа для каждого — каких специалистов не хватает Нацгвардии

16:12 Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского

16:05 Ермак сказал, сколько местных советов поддержали План победы

15:49 Трагедия в школе — на Одесчине парень умер на уроке физкультуры

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться из ВСУ

17:04 Зима отступает — синоптики о прогнозе погоды на Львовщине завтра

16:54 Зеленский заявил, что Орбану нечем давить на Путина

16:31 Охотились за F-16 в Одессе — СБУ разоблачила шпионскую сеть

16:27 Нейробиолог рассказала о шокирующем влиянии TikTok на мозг

16:22 Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над OpenAI

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

16:20 Работа для каждого — каких специалистов не хватает Нацгвардии

16:12 Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского

16:05 Ермак сказал, сколько местных советов поддержали План победы

15:49 Трагедия в школе — на Одесчине парень умер на уроке физкультуры

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться из ВСУ

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам