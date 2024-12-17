Судаков выразил поддержку Мудрику после скандала с допингом

Михаил Мудрик и Георгий Судаков во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10

Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Он уже заявил, что не сделал ничего плохого и готов к расследованию. Между тем другие игроки сборной Украины начали выражать ему свою поддержку.

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков выразил поддержку Мудрику на своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

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Пост Георгия Судакова. Фото: скриншот instagram.com/sudakov_11

Как Судаков поддержал Мудрика

Георгий Судаков обошелся без слов. Он опубликовал совместное с Михаилом Мудриком фото, подписанное эмодзи поддержки.

Мудрик уже подтвердил, что в его допинг-пробе нашли запрещенный препарат. Он подчеркнул, что никогда сознательно не использовал ничего запрещенного и добавил, что готов содействовать расследованию его дела.

СМИ пишут, что в его пробе, скорее всего, обнаружили мельдоний. Этот препарат используется для повышения выносливости спортсмена и быстрого восстановления после физических нагрузок.

Пока что Мудрик отстранен от футбола.

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