Судаков висловив підтримку Мудрику після скандалу з допінгом

Михайло Мудрик та Георгій Судаков під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. Він вже заявив, що не зробив нічого поганого і готовий до розслідування. Тим часом інші гравці збірної України почали висловлювати йому свою підтримку.

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков висловив підтримку Мудрику на своїй сторінці у Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Пост Георгія Судакова. Фото: скриншот instagram.com/sudakov_11

Як Судаков підтримав Мудрика

Георгій Судаков обійшовся без слів. Він опублікував спільне з Михайлом Мудриком фото, яке підписав емодзі підтримки.

Станом на зараз Мудрик уже підтвердив, що в його допінг-пробі знайшли заборонений препарат. Він підкреслив, що ніколи свідомо не вживав нічого забороненого, та додав, що готовий сприяти розслідуванню його справи.

ЗМІ пишуть, що у його пробі, скорі за все, знайшли мельдоній. Цей препарат використовується для підвищення витривалості спортсмена та його швидкого відновлення після фізичних навантажень.

Поки що Мудрик відсторонений від футболу.

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