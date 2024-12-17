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Судаков підтримав Мудрика після скандалу з допінгом

17 грудня 2024 16:13
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Судаков висловив підтримку Мудрику після скандалу з допінгом
Михайло Мудрик та Георгій Судаков під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/mmudryk10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. Він вже заявив, що не зробив нічого поганого і готовий до розслідування. Тим часом інші гравці збірної України почали висловлювати йому свою підтримку. 

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков висловив підтримку Мудрику на своїй сторінці у Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Цей пост можна побачити у сторіз гравця. 

Судаков та Мудрик
Пост Георгія Судакова. Фото: скриншот instagram.com/sudakov_11

Як Судаков підтримав Мудрика

Георгій Судаков обійшовся без слів. Він опублікував спільне з Михайлом Мудриком фото, яке підписав емодзі підтримки. 

Станом на зараз Мудрик уже підтвердив, що в його допінг-пробі знайшли заборонений препарат. Він підкреслив, що ніколи свідомо не вживав нічого забороненого, та додав, що готовий сприяти розслідуванню його справи. 

ЗМІ пишуть, що у його пробі, скорі за все, знайшли мельдоній. Цей препарат використовується для підвищення витривалості спортсмена та його швидкого відновлення після фізичних навантажень. 

Поки що Мудрик відсторонений від футболу. 

Нагадаємо, баскетболіст Яніс Тімма заздалегідь повідомив час свого самогубства. 

Українська легкоатлетка Юлія Левченко порадувала фанатів новою фотосесією. 

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа хоче завершити кар'єру в Мадриді

Михайло Мудрик може залишити "Челсі" і переїхати до Німеччини. 

 

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі допінг Георгій Судаков

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