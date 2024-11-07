Судаков объяснил, как на него влияет критика

Судаков объяснил, как относится к критике, и назвал детскую мечту
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков объяснил, что для его команды означает победа над швейцарским "Янг Бойз" в четвертом туре Лиги чемпионов.
Хавбек сборной Украины поделился эмоциями после того, как его признали лучшим игроком поединка, сообщает официальный сайт "горняков".
Георгий Судаков стал автором гола и результативной передачи в матче, который "Шахтер" выиграл у "Янг Бойз" со счетом 2:1. В конце первого тайма молодой футболист получил мяч от Зубкова, обыгрался с Эгиналдо, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол ворот соперника.
Отношение Судакова к критике
Футболист "Шахтера" признался, что был очень рад стать лучшим игроком матча Лиги чемпионов. Это уже вторая такая награда в коллекции Георгия Судакова. Он заявил, что признание помогает ему справиться с неуверенностью, которая возникает из-за иногда жесткой критики в адрес полузащитника. Хавбек исполнил свою детскую мечту, когда получил приз MVP еврокубкового поединка.
Георгий Судаков отметил, что футболисты "Шахтера" ценят любой успех в Лиге чемпионов после того, как не могли победить в трех матчах подряд. Футболист не сомневается, что его команда сможет побороться за место в плей-офф Лиги чемпионов.
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