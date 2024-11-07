Судаков пояснив, як на нього впливає критика

Георгій Судаков святкує успіх "Шахтаря". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков пояснив, що для його команди означає перемога над швейцарським "Янг Бойз" у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Хавбек збірної України поділився емоціями після того, як його визнали найкращим гравцем поєдинку, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Георгій Судаков став автором гола та результативної передачі у матчі, який "Шахтар" виграв у "Янг Бойз" з рахунком 2:1. Наприкінці першого тайму молодий футболіст отримав м'яч від Зубкова, обігрався з Егіналдо, обіграв захисника і пробив у дальній кут воріт суперника.

Георгій Судаков та Олександр Зубков святкують гол. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Ставлення Судакова до критики

Футболіст "Шахтаря" зізнався, що був дуже радий стати найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів. Це вже друга така нагорода у колекції Георгія Судакова. Він заявив, що визнання допомагає йому впоратися з невпевненістю, яка виникає через іноді жорстку критику на адресу півзахисника. Хавбек здійснив свою дитячу мрію, коли отримав приз MVP єврокубкового поєдинку.

Георгій Судаков зазначив, що футболісти "Шахтаря" цінують будь-який успіх у Лізі чемпіонів після того, як не могли перемогти у трьох матчах поспіль. Футболіст не сумнівається, що його команда зможе поборотися за місце у плей-офф Ліги чемпіонів.

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