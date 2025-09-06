Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Судаков рассказал, что пошло не так во Вроцлаве

Судаков рассказал, что пошло не так во Вроцлаве

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:05
Судаков объяснил, почему Украина не справилась с Францией
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлениями после стартового матча отбора на чемпионат мира-2026. Его команда уступила Франции во Вроцлаве со счетом 0:2.

Судаков в послематчевом интервью Megogo признал, что в составе соперника собраны футболисты высокого уровня. 

Реклама
Читайте также:

Французы быстро завладели инициативой и забили быстрый гол, тогда как украинцам было сложно выйти из-под прессинга. Во втором тайме "сине-желтые" прибавили в агрессии и даже создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. 

Сборная Украины
Украинцы во время исполнения Гимна. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Франция была сильнее, но матч можно было спасти

По мнению экспертов, Украина выглядела достойно отрезками, но именно индивидуальное мастерство соперников сделало разницу.  Судаков отметил, что начало матча далось очень тяжело, а Франция быстро перекрывала все зоны. Он добавил, что после перерыва команда действовала смелее и имела возможности сравнять счет. Полузащитник признал, что ошибки в обороне стоили дорого, ведь соперники реализовали свои моменты.

"Мы старались прессинговать и играть выше, моменты были, но мы их не использовали. Франция же показала, что у них достаточно одного эпизода, чтобы забить. Конечно, неприятно уступать, но мы сделаем выводы. Теперь важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу", — объяснил Судаков.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный нашел другую причину поражения команды в отборе на ЧМ-2026. 

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров признал, что игра команды против французов его не разочаровала. 

Тренер "трехцветных" Дидье Дешам похвалил соперника и признал, что его подопечным было непросто одержать победу. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации