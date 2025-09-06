Судаков объяснил, почему Украина не справилась с Францией

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлениями после стартового матча отбора на чемпионат мира-2026. Его команда уступила Франции во Вроцлаве со счетом 0:2.

Судаков в послематчевом интервью Megogo признал, что в составе соперника собраны футболисты высокого уровня.

Французы быстро завладели инициативой и забили быстрый гол, тогда как украинцам было сложно выйти из-под прессинга. Во втором тайме "сине-желтые" прибавили в агрессии и даже создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось.

Украинцы во время исполнения Гимна. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Франция была сильнее, но матч можно было спасти

По мнению экспертов, Украина выглядела достойно отрезками, но именно индивидуальное мастерство соперников сделало разницу. Судаков отметил, что начало матча далось очень тяжело, а Франция быстро перекрывала все зоны. Он добавил, что после перерыва команда действовала смелее и имела возможности сравнять счет. Полузащитник признал, что ошибки в обороне стоили дорого, ведь соперники реализовали свои моменты.

"Мы старались прессинговать и играть выше, моменты были, но мы их не использовали. Франция же показала, что у них достаточно одного эпизода, чтобы забить. Конечно, неприятно уступать, но мы сделаем выводы. Теперь важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу", — объяснил Судаков.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный нашел другую причину поражения команды в отборе на ЧМ-2026.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров признал, что игра команды против французов его не разочаровала.

Тренер "трехцветных" Дидье Дешам похвалил соперника и признал, что его подопечным было непросто одержать победу.