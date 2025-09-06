Судаков розповів про шанси та помилки збірної України

Гравці збірної України перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився враженнями після стартового матчу відбору на чемпіонат світу-2026. Його команда поступилася Франції у Вроцлаві з рахунком 0:2.

Судаков у післяматчевому інтерв'ю Megogo визнав, що у складі суперника зібрані футболісти високого рівня.

Французи швидко заволоділи ініціативою та забили швидкий гол, тоді як українцям було складно вийти з-під пресингу. У другому таймі "синьо-жовті" додали в агресії та навіть створили кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх не вдалося.

Українці під час виконання Гімну. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Франція була сильнішою, але матч можна було врятувати

На думку експертів, Україна мала гідний вигляд відрізками, але саме індивідуальна майстерність суперників зробила різницю. Судаков зазначив, що початок матчу дався дуже важко, а Франція швидко перекривала всі зони. Він додав, що після перерви команда діяла сміливіше та мала можливості зрівняти рахунок. Півзахисник визнав, що помилки в обороні коштували дорого, адже суперники реалізували свої моменти.

"Ми намагалися пресингувати та грати вище, моменти були, але ми їх не використали. Франція ж показала, що в них достатньо одного епізоду, щоб забити. Звичайно, неприємно поступатися, але ми зробимо висновки. Тепер важливо відновитися та підготуватися до наступного матчу", — пояснив Судаков.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний знайшов іншу причину поразки команди у відборі на ЧС-2026.

Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров визнав, що гра команди проти французів його не розчарувала.

Тренер "триколірних" Дідьє Дешам похвалив суперника та визнав, що його підопічним було непросто здобути перемогу.