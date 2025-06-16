Ливерпуль потратит 240 млн на трансфер Вирца — детали сделки

Флориан Вирц в сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Немецкий полузащитник Флориан Вирц находится в шаге от перехода в "Ливерпуль". Однако английскому клубу придется потратить на этот трансфер больше, чем предполагали в клубе.

Как сообщает The Athletic, "красные" достигли соглашения с "Байером", а медицинское обследование игрока запланировано на пятницу.

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Базовая сумма трансфера Флориана Вирца в "Ливерпуль" составит 117,5 млн, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 136,3 млн. Это потенциально сделает 22-летнего полузащитника самым дорогим игроком в истории английского чемпионата. Немец опередит в этом списке аргентинца Энцо Фернандеса из "Челси".

Однако траты "Ливерпуля" на молодого хавбека не ограничатся только трансферной суммой. По данным авторитетного источника Swiss Ramble, совокупные расходы клуба могут достичь 240 млн с учетом агентских комиссий, зарплаты, бонусов и прочих обязательных выплат.

Сколько потратит "Ливерпуль"

Зарплата Вирца на протяжении пятилетнего контракта может составить до 87 млн евро. Остальные расходы "красных" включают высокие агентские сборы, а также солидарные выплаты клубам из системы английской футбольной лиги. Общая сумма, вложенная в трансфер, может достичь 153,9 млн без учета дополнительных бонусов.

Таким образом, трансфер Вирца может войти в тройку самых дорогих в истории футбола. Только переходы Неймара и Мбаппе обходились клубам дороже.

As media has updated details on Florian Wirtz’s transfer to Liverpool, I have revised the deal sheet, now including NI & Solidarity payment. Highlights level of commitment clubs have to make for top talent #LFC ⚽️ Transfer fee £100m ⚽️ Add-ons £16m ⚽️ Salary £200k ⚽️ Bonus £50k — SwissRamble (@swissramble.bsky.social) 2025-06-16T07:28:05.197Z

Как Вирц впишется в команду Слота

В минувшем сезоне Флориан провел 45 матчей за "Байер" во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Его считают одним из лучших атакующих полузащитников мира, особенно комфортно он чувствует себя на позиции "десятки".

Флориан Вирц в матче за "Байер". Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Тем не менее тренеру Арне Слоту предстоит найти баланс в составе. Чтобы использовать Вирца в центре поля, наставнику придется посадить на скамейку запасных Макаллистера, Собослаи или Гравенберха. Существует вероятность, что немец будет задействован на левом фланге, где его будет страховать новичок Милош Керкеш, способный активно подключаться в атаку.

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