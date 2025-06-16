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Головна Спорт Сума трансферу Вірца в Ліверпуль може зрости до 240 млн

Сума трансферу Вірца в Ліверпуль може зрости до 240 млн

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Дата публікації: 16 червня 2025 19:03
Ліверпуль витратить 240 млн на трансфер Вірца — деталі угоди
Флоріан Вірц у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker
Ключові моменти Скільки витратить "Ліверпуль" Як Вірц впишеться в команду Слота

Німецький півзахисник Флоріан Вірц перебуває за крок від переходу в "Ліверпуль". Однак англійському клубу доведеться витратити на цей трансфер більше, ніж припускали в клубі.

Як повідомляє The Athletic, "червоні" досягли угоди з "Баєром", а медичне обстеження гравця заплановане на п'ятницю.

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Базова сума трансферу Флоріана Вірца в "Ліверпуль" становитиме 117,5 млн, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 136,3 млн. Це потенційно зробить 22-річного півзахисника найдорожчим гравцем в історії англійського чемпіонату. Німець випередить у цьому списку аргентинця Енцо Фернандеса з "Челсі".

Проте витрати "Ліверпуля" на молодого хавбека не обмежаться лише трансферною сумою. За даними авторитетного джерела Swiss Ramble, сукупні витрати клубу можуть досягти 240 млн з урахуванням агентських комісій, зарплати, бонусів та інших обов'язкових виплат.

Скільки витратить "Ліверпуль"

Зарплата Вірца протягом п'ятирічного контракту може скласти до 87 млн євро. Інші витрати "червоних" включають високі агентські збори, а також солідарні виплати клубам із системи англійської футбольної ліги. Загальна сума, вкладена в трансфер, може досягти 153,9 млн без урахування додаткових бонусів.

Таким чином, трансфер Вірца може увійти до трійки найдорожчих в історії футболу. Тільки переходи Неймара та Мбаппе обходилися клубам дорожче.

Оскільки ЗМІ оновили подробиці трансферу Флоріана Вірца до "Ліверпуля", я переглянув лист угоди, тепер він містить виплату NI & Solidarity. Підкреслює рівень зобов'язань, які клуби повинні взяти на себе за найкращі таланти #LFC ⚽️ Трансферний гонорар 100 млн фунтів стерлінгів ⚽️ Доплати 16 млн фунтів стерлінгів ⚽️ Зарплата 200 тис. фунтів стерлінгів ⚽️ Бонус 50 тис. фунтів стерлінгів

- SwissRamble (@swissramble.bsky.social) 2025-06-16T07:28:05.197Z

Як Вірц впишеться в команду Слота

Минулого сезону Флоріан провів 45 матчів за "Баєр" у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 15 результативних передач. Його вважають одним із найкращих атакувальних півзахисників світу, особливо комфортно він почувається на позиції "десятки".

Флориан Вирц
Флоріан Вірц у матчі за "Баєр". Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Проте тренеру Арне Слоту належить знайти баланс у складі. Щоб використовувати Вірца в центрі поля, наставнику доведеться посадити на лавку запасних Макаллістера, Собослаї або Гравенберха. Існує ймовірність, що німець буде задіяний на лівому фланзі, де його страхуватиме новачок Мілош Керкеш, здатний активно підключатися в атаку.

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спорт футбол Футбол трансфери Ліверпуль Байєр Флоріан Вірц
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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