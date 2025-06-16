Ліверпуль витратить 240 млн на трансфер Вірца — деталі угоди

Сума трансферу Вірца в Ліверпуль може зрости до 240 млн
Німецький півзахисник Флоріан Вірц перебуває за крок від переходу в "Ліверпуль". Однак англійському клубу доведеться витратити на цей трансфер більше, ніж припускали в клубі.
Як повідомляє The Athletic, "червоні" досягли угоди з "Баєром", а медичне обстеження гравця заплановане на п'ятницю.
Базова сума трансферу Флоріана Вірца в "Ліверпуль" становитиме 117,5 млн, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 136,3 млн. Це потенційно зробить 22-річного півзахисника найдорожчим гравцем в історії англійського чемпіонату. Німець випередить у цьому списку аргентинця Енцо Фернандеса з "Челсі".
Проте витрати "Ліверпуля" на молодого хавбека не обмежаться лише трансферною сумою. За даними авторитетного джерела Swiss Ramble, сукупні витрати клубу можуть досягти 240 млн з урахуванням агентських комісій, зарплати, бонусів та інших обов'язкових виплат.
Скільки витратить "Ліверпуль"
Зарплата Вірца протягом п'ятирічного контракту може скласти до 87 млн євро. Інші витрати "червоних" включають високі агентські збори, а також солідарні виплати клубам із системи англійської футбольної ліги. Загальна сума, вкладена в трансфер, може досягти 153,9 млн без урахування додаткових бонусів.
Таким чином, трансфер Вірца може увійти до трійки найдорожчих в історії футболу. Тільки переходи Неймара та Мбаппе обходилися клубам дорожче.
Оскільки ЗМІ оновили подробиці трансферу Флоріана Вірца до "Ліверпуля", я переглянув лист угоди, тепер він містить виплату NI & Solidarity. Підкреслює рівень зобов'язань, які клуби повинні взяти на себе за найкращі таланти #LFC ⚽️ Трансферний гонорар 100 млн фунтів стерлінгів ⚽️ Доплати 16 млн фунтів стерлінгів ⚽️ Зарплата 200 тис. фунтів стерлінгів ⚽️ Бонус 50 тис. фунтів стерлінгів- SwissRamble (@swissramble.bsky.social) 2025-06-16T07:28:05.197Z
Як Вірц впишеться в команду Слота
Минулого сезону Флоріан провів 45 матчів за "Баєр" у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 15 результативних передач. Його вважають одним із найкращих атакувальних півзахисників світу, особливо комфортно він почувається на позиції "десятки".
Проте тренеру Арне Слоту належить знайти баланс у складі. Щоб використовувати Вірца в центрі поля, наставнику доведеться посадити на лавку запасних Макаллістера, Собослаї або Гравенберха. Існує ймовірність, що німець буде задіяний на лівому фланзі, де його страхуватиме новачок Мілош Керкеш, здатний активно підключатися в атаку.
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