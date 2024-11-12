Супряга отказал европейскому клубу ради перехода в Зарю

Владислав Супряга в форме "Зари". Фото: пресс-служба клуба

Форвард сборной Украины Владислав Супряга летом отклонил предложение о трансфере в известный клуб. Речь идет о команде из европейского чемпионата.

Вместо этого Супряга перешел в луганскую "Зарю" на правах аренды, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Чемпион молодежного Кубка Мира 2019 Владислав Супряга мог снова попробовать силы в европейской лиге. В прошлом 24-летний форвард уже выступал на правах аренды за итальянскую "Сампдорию", но не смог закрепиться в составе этой команды. Летом этого года футболист отклонил предложение от представителя другой европейской лиги.

Владислав Супряга во время выступления за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Где мог играть Супряга

В сентябре молодой футболист продлил на год контракт с киевским "Динамо", после чего был арендован луганской "Зарей". Однако вместо этого он мог оказаться в "Ольборге", который был заинтересован в трансфере Супряги. Датский клуб предлагал Владиславу те же условия, что и "Заря".

Форвард является воспитанником "Днепра-1", но с 2018 года выступает за "Динамо". В течение карьеры Супряга получал несколько травм, которые повлияли на его шансы закрепиться в составе "бело-синих".

В сезоне 2024/2025 Владислав Супряга сыграл в составе "Зари" 11 поединков и не отметился результативными действиями.

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