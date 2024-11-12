Супряга відмовив європейському клубу заради переходу в Зорю

Владислав Супряга у формі "Зорі". Фото: пресслужба клубу

Форвард збірної України Владислав Супряга влітку відхилив пропозицію про трансфер до відомого клубу. Йдеться про команду із європейського чемпіонату.

Натомість Супряга перейшов у луганську "Зорю" на правах оренди, повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Чемпіон молодіжного Кубка Світу 2019 Владислав Супряга міг знову спробувати сили у європейській лізі. Минулого 24-річного форварда вже виступав на правах оренди за італійську "Сампдорію", але не зміг закріпитися у складі цієї команди. Влітку цього року футболіст відхилив пропозицію від представника іншої європейської ліги.

Владислав Супряга під час виступу за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Де міг грати Супряга

У вересні молодий футболіст продовжив на рік контракт із київським "Динамо", після чого був орендований луганською "Зорею". Однак натомість він міг опинитися в "Ольборгу", який був зацікавлений у трансфері Супряги. Данський клуб пропонував Владиславу ті самі умови, що й "Зоря".

Форвард є вихованцем "Дніпра-1", але з 2018 року виступає за "Динамо". Протягом кар'єри Супряга отримував кілька травм, які вплинули на його шанси закріпитись у складі "біло-синіх".

У сезоні 2024/2025 Владислав Супряга зіграв у складі "Зорі" 11 поєдинків і не відзначився результативними діями.

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