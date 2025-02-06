Супряга снова начал забивать голы после длительной паузы

Владислав Супряга на тренировке. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Бывший нападающий молодежной сборной Украины Владислав Супряга записал на свой счет мяч в одном из поединков "Зари". Футболист проводит все больше времени на поле в составе луганской команды.

"Заря" одержала убедительную победу над серьезным соперником, сообщает портал Новини.LIVE.

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Луганская "Заря" продолжает сборы и готовится ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги. Подопечные Младена Бартуловича записали на свой счете еще одну важную победу. На этот раз с разгромным счетом.

Владислав Супряга с караваем после победы на молодежном чемпионате мира в 2019 году. Фото: УНИАН

Супряга помог "Заре" победить

Соперником луганской команды стал "Санкт-Пельтен", который выступает в Первой лиге австрийского футбола. Футболисты украинского клуба с первой минуты матча завладели игровой инициативой и победили со счетом 4:1. Голы в составе "Зари" забили Владимир Белоцерковец, Жан Тронтель, Владислав Супряга и Владислав Вакула.

Это вторая победа "Зари" на сборах. Ранее подопечные Бартуловича уступили польской Висле (1:2), черногорской Будучности (0:4) и польской Медзи (1:2), после чего обыграли македонскую Шкендию (2:1).

Ближайшими соперниками "Зари" станут "Верес" и "Динамо" (Батуми). Следующий официальный матч луганчане сыграют 23 февраля против "Александрии". Первый круг УПЛ команда Бартуловича завершила на 8 строчке. Владислав Супряга сыграл в этом сезоне 11 поединков и пока не забивал в официальных матчах.

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