Супряга знову почав забивати голи після тривалої паузи

Владислав Супряга на тренуванні. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Колишній нападник молодіжної збірної України Владислав Супряга записав на свій рахунок м'яч в одному з поєдинків "Зорі". Футболіст проводить дедалі більше часу на полі у складі луганської команди.

"Зоря" здобула переконливу перемогу над серйозним суперником, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Луганська "Зоря" продовжує збори й готується до другої половини сезону української Прем'єр-ліги. Підопічні Младена Бартуловича записали на свій рахунок ще одну важливу перемогу. Цього разу з розгромним рахунком.

Владислав Супряга з караваєм після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу в 2019 році. Фото: УНІАН

Супряга допоміг "Зорі" перемогти

Суперником луганської команди став "Санкт-Пельтен", який виступає в Першій лізі австрійського футболу. Футболісти українського клубу з першої хвилини матчу заволоділи ігровою ініціативою й перемогли з рахунком 4:1. Голи у складі "Зорі" забили Володимир Білоцерковець, Жан Тронтель, Владислав Супряга та Владислав Вакула.

Це друга перемога "Зорі" на зборах. Раніше підопічні Бартуловича поступилися польській Віслі (1:2), чорногорській Будучності (0:4) та польській Медзі (1:2), після чого обіграли македонську Шкендію (2:1).

Найближчими суперниками "Зорі" стануть "Верес" та "Динамо" (Батумі). Наступний офіційний матч луганчани зіграють 23 лютого проти "Олександрії". Перше коло УПЛ команда Бартуловича завершила на 8 сходинці. Владислав Супряга зіграв у цьому сезоні 11 поєдинків і поки не забивав в офіційних матчах.

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