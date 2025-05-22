Суркис и Динамо внесли серьезный вклад в восстановление Охматдета

Президент "Динамо" Игорь Суркис и тренер Александр Шовковский в "Охматдете". Фото: пресс-служба клуба

Фонд братьев Суркисов при участии футбольного клуба "Динамо" (Киев) завершил восстановление одного из отделений Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Речь идет об отделении детской нефрологии, которое было повреждено во время одного из вражеских обстрелов Киева, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Представители "Динамо" в "Охматдете". Фото: пресс-служба клуба

Реализация проекта стала возможной благодаря инициативе и финансированию со стороны фонда, а также системной поддержке со стороны "Динамо". Это не первый благотворительный проект в медицинской сфере, реализованный под патронатом братьев Суркисов. Обновленное отделение уже функционирует и принимает маленьких пациентов.

Что известно о разрушении отделения

Здание было частично разрушено в результате ракетного удара российских войск по Киеву в июле 2022 года. Удар пришёлся по территории медицинского учреждения и вызвал значительные повреждения инфраструктуры, в том числе жизненно важных отделений больницы.

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