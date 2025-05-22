Суркіс та Динамо зробили серйозний внесок у відновлення Охматдиту

Президент "Динамо" Ігор Суркіс та тренер Олександр Шовковський в "Охматдиті". Фото: пресслужба клубу

Фонд братів Суркісів за участю футбольного клубу "Динамо" (Київ) завершив відновлення одного з відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Йдеться про відділення дитячої нефрології, яке було пошкоджено під час одного з ворожих обстрілів Києва, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Представники "Динамо" в "Охматдиті". Фото: пресслужба клубу

Реалізація проєкту стала можливою завдяки ініціативі та фінансуванню з боку фонду, а також системній підтримці з боку "Динамо". Це не перший благодійний проєкт у медичній сфері, реалізований під патронатом братів Суркісів. Оновлене відділення вже функціонує та приймає маленьких пацієнтів.

Що відомо про руйнування відділення

Будівля була частково зруйнована внаслідок ракетного удару російських військ по Києву в липні 2022 року. Удар припав на територію медичного закладу та спричинив значні пошкодження інфраструктури, зокрема життєво важливих відділень лікарні.

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