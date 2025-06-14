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Главная Спорт Свитолина разделась ради экстремального отдыха

Свитолина разделась ради экстремального отдыха

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 10:55
Свитолина показала свой отдых перед Уимблдоном
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina
Ключові моменти Свитолина отдыхает после турниров на грунте

Украинская теннисистка Элина Свитолина после тяжелого "Ролан Гаррос" решила отдохнуть. Вскоре ее ждет не менее изнурительный "Уимблдон".

К тому же Элина показала в Instagram как активно отдыхает перед главным травяным турниром в мире.

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Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина отдыхает после турниров на грунте

Как стало известно 13 июня, Свитолина решила подольше отдохнуть перед "Уимблдоном" и поэтому пропустит травяной турнир в Берлине.

Вероятно, у теннисистки есть серьезная усталость, поскольку эти соревнования являются у всех одними из основных для подготовки к "Уимблдону". Без серьезных причин его не пропускают.

В соцсетях Элина показала, что отдыхает с родными на морском побережье. При этом, на некоторых фото у нее активный отдых.

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina
Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, скандальный медиафутболист Артем Милевский рассказал, кого реально боялся.

Расписание и трансляция этапа с участием украинских прыгуний в высоту.

Российский вратарь отреагировал на новости, что его могут выгнать из "ПСЖ" ради украинца Ильи Забарного.

Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты жены футболистов сборная Украины по теннису
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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