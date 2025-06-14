Свитолина показала свой отдых перед Уимблдоном

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина после тяжелого "Ролан Гаррос" решила отдохнуть. Вскоре ее ждет не менее изнурительный "Уимблдон".

К тому же Элина показала в Instagram как активно отдыхает перед главным травяным турниром в мире.

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Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина отдыхает после турниров на грунте

Как стало известно 13 июня, Свитолина решила подольше отдохнуть перед "Уимблдоном" и поэтому пропустит травяной турнир в Берлине.

Вероятно, у теннисистки есть серьезная усталость, поскольку эти соревнования являются у всех одними из основных для подготовки к "Уимблдону". Без серьезных причин его не пропускают.

В соцсетях Элина показала, что отдыхает с родными на морском побережье. При этом, на некоторых фото у нее активный отдых.

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

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