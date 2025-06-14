Свитолина показала свой отдых перед Уимблдоном

Свитолина разделась ради экстремального отдыха
Украинская теннисистка Элина Свитолина после тяжелого "Ролан Гаррос" решила отдохнуть. Вскоре ее ждет не менее изнурительный "Уимблдон".
К тому же Элина показала в Instagram как активно отдыхает перед главным травяным турниром в мире.
Свитолина отдыхает после турниров на грунте
Как стало известно 13 июня, Свитолина решила подольше отдохнуть перед "Уимблдоном" и поэтому пропустит травяной турнир в Берлине.
Вероятно, у теннисистки есть серьезная усталость, поскольку эти соревнования являются у всех одними из основных для подготовки к "Уимблдону". Без серьезных причин его не пропускают.
В соцсетях Элина показала, что отдыхает с родными на морском побережье. При этом, на некоторых фото у нее активный отдых.
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