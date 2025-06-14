Світоліна показала свій відпочинок перед Вімблдоном

Світоліна роздяглася заради екстремального відпочинку
Українська тенісистка Еліна Світоліна після важкого "Ролан Гаррос" вирішила відпочити. Невдовзі на неї чекає не менш виснажливий "Вімблдон".
До того ж Еліна показала в Instagram як активно відпочиває перед головним трав'яним турніром у світі.
Світоліна відпочиває після турнірів на грунті
Як стало відомо 13 червня, Світоліна вирішила довше відпочити перед "Вімблдоном" і тому пропустить трав’яний турнір в Берліні.
Ймовірно, у тенісистки є серйозна втома, оскільки ці змагання є у всіх одними з основних для підготовки до "Вімблдона". Без серйозних причин його не пропускають.
В соцмережах Еліна показала, що відпочиває з рідними на морському узбережжі. При цьому, на деяких фото у неї активний відпочинок.
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