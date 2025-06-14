Світоліна показала свій відпочинок перед Вімблдоном

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна після важкого "Ролан Гаррос" вирішила відпочити. Невдовзі на неї чекає не менш виснажливий "Вімблдон".

До того ж Еліна показала в Instagram як активно відпочиває перед головним трав'яним турніром у світі.

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Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна відпочиває після турнірів на грунті

Як стало відомо 13 червня, Світоліна вирішила довше відпочити перед "Вімблдоном" і тому пропустить трав’яний турнір в Берліні.

Ймовірно, у тенісистки є серйозна втома, оскільки ці змагання є у всіх одними з основних для підготовки до "Вімблдона". Без серйозних причин його не пропускають.

В соцмережах Еліна показала, що відпочиває з рідними на морському узбережжі. При цьому, на деяких фото у неї активний відпочинок.

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

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