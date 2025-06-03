Світоліна найбільше заробила серед українок на Ролан Гаррос-2025

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Всі українські тенісистки покинули жіночий розряд Відкритого чемпіонату Франції. Останньою вилетіла Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу та поступилася Ізі Свьонтек.

Світоліна найбільше заробила призових зі всіх українок на Ролан Гаррос. Про це йдеться з політики розділення призових, яку опублікував портал erfect-tennis.

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Скільки заробили українки за Ролан Гаррос

Світоліна за вихід до чвертьфіналу отримала 440 тисяч євро, які стали найбільшими призовими серед українок. Також цей виступ допоможе Еліні зміцнити позиції в ТОП-15.

Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева дійшли до третього кола та отримали по 168 тисяч євро. Стародубцева ще ж й показала свій найкращий результат на мейджорах.

Ангеліна Калініна, вибувши у другому раунді, заробила 117 тисяч євро. Марта Костюк і дебютантка Анастасія Соболєва, які програли на старті основної сітки, отримали по 78 тисяч євро. Дарія Снігур, дійшовши до другого кола кваліфікації, заробила 29,5 тисяч євро.

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