Свитолина больше всех заработала среди украинок на Ролан Гаррос-2025

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Все украинские теннисистки покинули женский разряд Открытого чемпионата Франции. Последней вылетела Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала и уступила Иге Свентек.

Свитолина больше всех заработала призовых из всех украинок на Ролан Гаррос. Об этом говорится из политики разделения призовых, которую опубликовал портал erfect-tennis.

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Сколько заработали украинки за Ролан Гаррос

Свитолина за выход в четвертьфинал получила 440 тысяч евро, которые стали самыми большими призовыми среди украинок. Также это выступление поможет Элине укрепить позиции в ТОП-15.

Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева дошли до третьего круга и получили по 168 тысяч евро. Стародубцева еще и показала свой лучший результат на мэйджорах.

Ангелина Калинина, выбыв во втором раунде, заработала 117 тысяч евро. Марта Костюк и дебютантка Анастасия Соболева, проигравшие на старте основной сетки, получили по 78 тысяч евро. Дарья Снигур, дойдя до второго круга квалификации, заработала 29,5 тысяч евро.

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