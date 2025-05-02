Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Мадриде на турнире серии WTA 1000 прошли полуфиналы. Украинка Элина Свитолина сыграла против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.

Свитолиной не удалось выиграть у фаворитки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как Свитолина уступила Соболенко

В предыдущем круге Соболенко обыграла украинку Марту Костюк, которая была в отличной форме, но Арина была несокрушима.

Ранее Свитолина пять раз в ней встречалась и выиграла лишь один раз. На этот раз мало что изменилось.

Матч длился 1 час 33 минуты, в течение которых Свитолина проиграла со счетом 3:6, 5:7.

За отведенное время теннисистки подали по четыре эйса и сделали по четыре двойные ошибки. При этом, Свитолина реализовала два из шести брейков против пяти из семи у Соболенко.

Белоруска в финале турнира в Мадриде сыграет с американкой Кори Гауфф, которая прошла полячку Игу Свентек.

Напомним, в сборной Украины заявили, что прошлый год был самым успешным для всей вертикали.

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