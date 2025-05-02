Світоліна програла Соболенко в півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді

Світоліна у важкому матчі програла Соболенко і не вийшла у фінал
У Мадриді на турнірі серії WTA 1000 пройшли півфінали. Українка Еліна Світоліна зіграла проти першої ракетки світу Аріни Соболенко з Білорусі.
Світоліній не вдалося виграти у фаворитки, повідомив портал Новини.LIVE.
Як Світоліна поступилася Соболенко
У попередньому колі Соболенко обіграла українку Марту Костюк, яка була у чудовій формі, але Аріна була незламною.
Раніше Світоліна п'ять разів у ній зустрічалася і виграла лише один раз. Цього разу мало що змінилося.
Матч тривав 1 годину 33 хвилини, протягом яких Світоліна програла з рахунком 3:6, 5:7.
За відведений час тенісистки подали по чотири ейси і зробили по чотири подвійні помилки. При цьому, Світоліна реалізувала два з шести брейків проти п'яти з семи у Соболенко.
Білоруска у фіналі турніру в Мадриді зіграє з американкою Корі Гауфф, яка пройшла полячку Ігу Свентек.
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