Свитолина проиграла Блинковой в Линце и выбыла из турнира

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на турнире серии WTA 500 в австрийском Линце. Соперницей одесситки стала нейтральная россиянка Анна Блинкова.

Игра завершилась победой Блинковой, передает портал Новини.LIVE.

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Breaking new ground! 💪



Анна Блинкова одолела сеяную №2 Свитолину в прямых сетах 6-4, 6-4 и выходит в финальную восьмерку в Линце! #WTALinz pic.twitter.com/hoCpuS0UGA - wta (@WTA) 30 января 2025 г.

Элина Свитолина — Анна Блинкова — 4:6, 4:6

Ранее Свитолина дважды встречалась с Блинковой и оба раза ее побеждала. В этот раз Элина также была большой фавориткой в их новом противостоянии.

Матч длился 1 час и 37 минут, в течение которых Свитолина подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 14 брейк-пойнтов.

Блинкова подала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейков.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Свитолина выиграла восемь матчей у представительниц РФ и ни разу не проиграла.

Отметим, что из украинок в четвертьфинал турнира в Линце прошла только одесситка Даяна Ястремская.

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