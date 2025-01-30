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Свитолина впервые за российское вторжение проиграла россиянке

30 января 2025 20:26
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Свитолина проиграла Блинковой в Линце и выбыла из турнира
Элина Свитолина. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на турнире серии WTA 500 в австрийском Линце. Соперницей одесситки стала нейтральная россиянка Анна Блинкова.

Игра завершилась победой Блинковой, передает портал Новини.LIVE.

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Ранее Свитолина дважды встречалась с Блинковой и оба раза ее побеждала. В этот раз Элина также была большой фавориткой в их новом противостоянии.

Матч длился 1 час и 37 минут, в течение которых Свитолина подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из 14 брейк-пойнтов.

Блинкова подала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейков.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Свитолина выиграла восемь матчей у представительниц РФ и ни разу не проиграла.

Отметим, что из украинок в четвертьфинал турнира в Линце прошла только одесситка Даяна Ястремская.

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