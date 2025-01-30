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Світоліна вперше за російське вторгнення програла росіянці

30 січня 2025 20:26
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Світоліна програла Блінковій у Лінці та вибула з турніру
Еліна Світоліна. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала на турнірі серії WTA 500 в австрійському Лінці. Суперницею одеситки стала нейтральна росіянка Анна Блінкова.

Гра завершилась перемогою Блінкової, передає портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна — Анна Блінкова — 4:6, 4:6

Раніше Світолина двічі зустрічалася з Блінковою та обидва рази її перемагала. Цього разу Еліна також була великою фавориткою в матчі.

Матч тривав 1 годину і 37 хвилин, упродовж яких Світоліна подала два ейси, допустила дві подвійні помилки та реалізувала п’ять з 14 брейк-пойнтів.

Блінкова подала два ейси, допустила п’ять подвійних помилок та реалізувала сім з 14 брейків.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Світоліна виграла вісім матчів у представниць РФ та жодного разу не програла.

Зазначимо, що з українок у чвертьфінал турніру в Лінці пройшла лише одеситка Даяна Ястремська.

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