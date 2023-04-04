Свитолина сыграет на престижном турнире в Швейцарии — что известно

Свитолина возобновила свои выступления после декрета

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире в Швейцарии. Бывшая третья ракетка мира получила wild card 60-тысячника ITF, который состоится в период с 10 по 16 апреля в городе Кьяссо.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Возвращение на корт

Третьего апреля Элина Свитолина возобновила свои выступления после 12-месячного декрета. На соревнованиях в американском Чарльстоне одесситка уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в трехсетовом поединке.

Возвращение Свитолиной на корт мировое сообщество встретило с радостью. В частности, бывшая вторая ракетка планеты Паула Бадоса не пожалела теплых слов в адрес украинки.

"Очень приятно, что она вернулась. Элина всегда вдохновляла меня, она была воином на корте, бойцом — мне нравятся такие игроки. Вдохновляет то, что она вернулась в статусе мамы. Отрадно, что мама снова вместе с лучшими игроками мира", — сказала Паула Бадоса.

Напомним, Донецкий "Шахтер" собирается предложить контракт футболисту, который сможет заменить ушедшего в "Челси" команды футболиста сборной Украины Михаила Мудрика.

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