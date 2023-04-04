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Свитолина сыграет на престижном турнире в Швейцарии: что известно

4 апреля 2023 18:30
- Сергей Гусенцев
Свитолина сыграет на престижном турнире в Швейцарии — что известно
Свитолина возобновила свои выступления после декрета
- Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире в Швейцарии. Бывшая третья ракетка мира получила wild card 60-тысячника ITF, который состоится в период с 10 по 16 апреля в городе Кьяссо.

Об этом сообщает Sport.ua

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После этого украинка примет участие в турнире в португальском Оэйраше с призовым фондом 100 тысяч долларов.

Возвращение на корт

Третьего апреля Элина Свитолина возобновила свои выступления после 12-месячного декрета. На соревнованиях в американском Чарльстоне одесситка уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в трехсетовом поединке.

Элина Свитолина

Возвращение Свитолиной на корт мировое сообщество встретило с радостью. В частности, бывшая вторая ракетка планеты Паула Бадоса не пожалела теплых слов в адрес украинки.

"Очень приятно, что она вернулась. Элина всегда вдохновляла меня, она была воином на корте, бойцом — мне нравятся такие игроки. Вдохновляет то, что она вернулась в статусе мамы. Отрадно, что мама снова вместе с лучшими игроками мира", — сказала Паула Бадоса.

Напомним, Донецкий "Шахтер" собирается предложить контракт футболисту, который сможет заменить ушедшего в "Челси" команды футболиста сборной Украины Михаила Мудрика.

Александр Зинченко может покинуть "Арсенал". Английский клуб готов поменять украинца другим футболистом.

Новый соперник Александра Усика перешел границу, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.

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