Світоліна зіграє на престижному турнірі в Швейцарії — що відомо

Світоліна відновила свої виступи після декрету

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірі у Швейцарії. Екстретя ракетка світу отримала wild card 60-тисячника ITF, який відбудеться в період з 10-го по 16-те квітня у місті К'яссо.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Повернення на корт

Третього квітня Еліна Світоліна відновила свої виступи після 12-місячного декрету. На змаганнях в американському Чарльстоні одеситка поступилась представниці Казахстану Юлії Путінцевій у трьохсетовому двобої.

Повернення Світоліної на корт світова спільнота зустріла з радістю. Так, колишня друга ракетка планети Паула Бадоса не пожалкувала теплих слів на адресу українки.

"Дуже приємно, що вона повернулася. Еліна завжди надихала мене, вона була воїном на корті, бійцем - мені подобаються такі гравці. Надихає те, що вона повернулася в статусі мами. Приємно, що мама знову разом із найкращими гравцями світу", — сказала Паула Бадоса.

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