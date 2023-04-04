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Світоліна зіграє на престижному турнірі у Швейцарії: що відомо

4 квітня 2023 18:30
- Сергій Гусенцев
Світоліна зіграє на престижному турнірі в Швейцарії — що відомо
Світоліна відновила свої виступи після декрету
- Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірі у Швейцарії. Екстретя ракетка світу отримала wild card 60-тисячника ITF, який відбудеться в період з 10-го по 16-те квітня у місті К'яссо. 

Про це повідомляє Sport.ua.

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Після цього українка візьме участь у турнірі в португальському Оейраші з призовим фондом 100 тисяч доларів. 

Повернення на корт 

Третього квітня Еліна Світоліна відновила свої виступи після 12-місячного декрету. На змаганнях в американському Чарльстоні одеситка поступилась представниці Казахстану Юлії Путінцевій у трьохсетовому двобої.  

Еліна Світоліна

Повернення Світоліної на корт світова спільнота зустріла з радістю. Так, колишня друга ракетка планети Паула Бадоса не пожалкувала теплих слів на адресу українки. 

"Дуже приємно, що вона повернулася. Еліна завжди надихала мене, вона була воїном на корті, бійцем - мені подобаються такі гравці. Надихає те, що вона повернулася в статусі мами. Приємно, що мама знову разом із найкращими гравцями світу", — сказала Паула Бадоса.

Нагадаємо, Донецький "Шахтар" збирається запропонувати контракт футболісту, який зможе замінити в команді футболіста збірної України Михайла Мудрика, який пішов у "Челсі".

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