Прогноз на матч Свитолина — Утидзима: кто выйдет в полуфинал

Элина Свитолина празднует победу. Фото: instagram.com/setantasportsua/

Украинская спортсменка Элина Свитолина продолжает впечатлять стабильной игрой на грунтовых кортах. Она уже добралась до четвертьфинала престижного турнира WTA 1000 в Мадриде. Ее следующей соперницей станет японская теннисистка Моюка Утидзима, с которой одесситка ранее не пересекалась на корте.

Матч пройдет 30 апреля и станет важной проверкой для Свитолиной, которая демонстрирует одну из лучших серий в своей карьере, сообщает портал Новини.LIVE.

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Японка Моюка Утидзима — теннисистка из глубокой второй сотни рейтинга, которая удивила многих, обыграв Екатерину Александрову. Тем не менее по уровню мастерства и опыту Элина Свитолина имеет ощутимое преимущество. Украинка не проиграла ни одного сета в последних 10 матчах, и её стабильность делает ее фаворитом в этом противостоянии. Аналитики считают, что именно эта встреча может стать для Элины отличной возможностью выйти в полуфинал без чрезмерных энергетических затрат.

Моюка Утидзима в Мадриде. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

"Я стараюсь оставаться здоровой и концентрироваться на каждом следующем шаге", — прокомментировала Свитолина свой текущий настрой перед матчем.

Элина также отметила, что довольна переходом на грунт и чувствует себя всё увереннее с каждой игрой. В случае победы над Утидзимой, ее следующей потенциальной соперницей станет либо Каролина Мухова, либо Елена Остапенко — обе являются непростыми оппонентками с агрессивным стилем.

Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Прогноз на матч Свитолина — Утидзима

Если украинка продолжит играть в своем нынешнем темпе, у нее есть все шансы дойти до финала турнира. Основными потенциальными соперницами по той части сетки, где находится украинка, могут стать Ига Свентек или Арина Соболенко, но до этих встреч ещё минимум два раунда. Ключевым фактором будет физическое состояние Элины и её умение адаптироваться к игровому стилю соперниц.

Таким образом, матч с Утидзимой можно рассматривать как логическое продолжение уверенной серии, в которой Свитолина уже обновила личный рекорд по количеству побед и выигранных сетов подряд. Впереди настоящая проверка амбиций на грунтовый сезон и шанс вновь заявить о себе в топе мирового женского тенниса.

Напомним, Элина Свитолина уже успела установить в Мадриде уникальное достижение.

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