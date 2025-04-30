Прогноз на матч Світоліна — Утідзіма: хто вийде в півфінал

Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: instagram.com/setantasportsua/

Українська спортсменка Еліна Світоліна продовжує вражати стабільною грою на грунтових кортах. Вона вже дісталася чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Мадриді. Її наступною суперницею стане японська тенісистка Моюка Утідзіма, з якою одеситка раніше не перетиналася на корті.

Матч відбудеться 30 квітня та стане важливою перевіркою для Світоліної, яка демонструє одну з найкращих серій у своїй кар'єрі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Японка Моюка Утідзіма — тенісистка з глибокої другої сотні рейтингу, яка здивувала багатьох, обігравши Катерину Александрову. Проте за рівнем майстерності та досвіду Еліна Світоліна має відчутну перевагу. Українка не програла жодного сету в останніх 10 матчах, а стабільність робить її фаворитом у цьому протистоянні. Аналітики вважають, що саме ця зустріч може стати для Еліни чудовою можливістю вийти в півфінал без надмірних енергетичних витрат.

Моюка Утідзіма в Мадриді. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

"Я намагаюся залишатися здоровою і концентруватися на кожному наступному кроці", — прокоментувала Світоліна свій поточний настрій перед матчем.

Еліна також зазначила, що задоволена переходом на ґрунт і почувається дедалі впевненіше з кожною грою. У разі перемоги над Утідзімою, її наступною потенційною суперницею стане або Кароліна Мухова, або Олена Остапенко — обидві є непростими опонентками з агресивним стилем.

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Прогноз на матч Світоліна — Утідзіма

Якщо українка продовжить грати у своєму нинішньому темпі, у неї є всі шанси дійти до фіналу турніру. Основними потенційними суперницями в тій частині сітки, де перебуває українка, можуть стати Іга Свьонтек або Аріна Соболенко, але до цих зустрічей ще мінімум два раунди. Ключовим фактором буде фізичний стан Еліни та її вміння адаптуватися до ігрового стилю суперниць.

Таким чином, матч з Утідзімою можна розглядати як логічне продовження впевненої серії, в якій Світоліна вже оновила особистий рекорд за кількістю перемог та виграних сетів поспіль. Попереду справжня перевірка амбіцій на грунтовий сезон та шанс знову заявити про себе в топі світового жіночого тенісу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вже встигла встановити в Мадриді унікальне досягнення.

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