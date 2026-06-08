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Главная Спорт Сын владельца Кудровки подписал контракт с известным немецким клубом

Сын владельца Кудровки подписал контракт с известным немецким клубом

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 14:01
Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким Вердером
Тимофей Солодаренко (второй справа) после подписания контракта. Фото: instagram.com/timo.sd21/

В чемпионате Германии по футболу может появиться еще один украинский игрок. Воспитанник киевского "Динамо" Тимофей Солодаренко заключил соглашение с "Вердером" U-19. Защитник работает с бременцами после переезда в страну в 2022 году. 

Солодаренко со временем может дебютировать в Бундеслиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста. 

Тимофей Солодаренко может быть привлечен к тренировкам с основным составом "Вердера" в сезоне 2026/27. Сын президента "Кудровки" Романа Солодаренко является воспитанником киевского "Динамо". Он переехал в Германию в 2022 году, после чего попал в академию "музыкантов". В прошлом сезоне Тимофей выступал за "Вердер" U-17, за который сыграл 17 поединков и сделал 1 результативную передачу. 

Украинцы в "Вердере" 

В бременской команде и раньше выступали футболисты с украинским паспортом. В конце 1990-х годов в этой команде играли защитник Виктор Скрипник и хавбек Юрий Максимов

Скрипник добился значительных успехов в Бремене. Он становился чемпионом Германии и обладателем Кубка страны, провел в Бундеслиге более 130 матчей. После окончания игровой карьеры работал в качестве тренера с молодежной, а затем и основной командой "Вердера" (с 2014 по 2016 годы). Теперь и Тимофей Солодаренко может вписать свое имя в историю клуба. 

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Футбол трансферы ФК Кудривка Вердер Бремен
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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