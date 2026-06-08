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Головна Спорт Син власника Кудрівки підписав контракт із відомим німецьким клубом

Син власника Кудрівки підписав контракт із відомим німецьким клубом

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 14:01
Вихованець Динамо підписав контракт із німецьким Вердером
Тимофій Солодаренко (другий праворуч) після підписання контракту. Фото: instagram.com/timo.sd21/

У чемпіонаті Німеччини з футболу може з'явитися ще один український гравець. Вихованець київського "Динамо" Тимофій Солодаренко уклав угоду з "Вердером" U-19. Захисник працює з бременцями після переїзду в країну у 2022 році.

Солодаренко згодом може дебютувати в Бундеслізі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт футболіста.

Тимофій Солодаренко може бути залучений до тренувань з основним складом "Вердера" в сезоні 2026/27. Син президента "Кудрівки" Романа Солодаренка є вихованцем київського "Динамо". Він переїхав до Німеччини 2022 року, після чого потрапив до академії "музикантів". Минулого сезону Тимофій виступав за "Вердер" U-17, за який зіграв 17 поєдинків і зробив 1 результативну передачу.

Українці у "Вердері"

У бременській команді й раніше виступали футболісти з українським паспортом. Наприкінці 1990-х років у цій команді грали захисник Віктор Скрипник та хавбек Юрій Максимов.

Скрипник домігся значних успіхів у Бремені. Він ставав чемпіоном Німеччини і володарем Кубка країни, провів у Бундеслізі понад 130 матчів. Після закінчення ігрової кар'єри працював тренером із молодіжною, а потім і основною командою "Вердера" (з 2014 до 2016 року). Тепер і Тимофій Солодаренко може вписати своє ім'я в історію клубу.

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Футбол трансфери ФК Кудрівка Вердер Бремен
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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