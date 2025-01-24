Таблица коэффициентов УЕФА — на каком месте Украина

Игроки киевского "Динамо" во время матча с "Галатасараем". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Украинские клубы удачно провели нынешнюю еврокубковую неделю. Тем не менее, изменить кардинально свое положение не удалось.

По итогам недели Украина остается на 23 позиции в таблице коэффициентов, сообщает UEFA.com.

Читайте также:

Но есть и хорошие новости. Они связаны со странами-преследователями.

Таблица коэффициентов УЕФА. Фото: скриншот UEFA.com

Украина в таблице коэффициентов УЕФА

Во вторник киевское "Динамо" вырвало ничью у турецкого клуба "Галатасарай". В среду донецкий "Шахтер" уверенно победил французский "Брест".

Таким образом, Украина осталась на 23 позиции, но увеличила отрыв от Венгрии и Словакии.

Таблица коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне будет определять количество клубов, которые представят свои страны в еврокубках сезона 2026/2027.

Как известно, в следующем сезоне в Лиге чемпионов будет играть лишь один украинский клуб.

Напомним, британский боксер Тайсон Ф'юри активно проводит время на пенсии.

Александр Усик и его жена побывали в больнице, уже известна причина.

Английский Ливерпуль" нашел игрока, который должен заменить Мохамеда Салаха.