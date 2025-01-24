Таблица коэффициентов УЕФА — на каком месте Украина

Таблица коэффициентов УЕФА — Украина "огорчила" Орбана и Фицо
Украинские клубы удачно провели нынешнюю еврокубковую неделю. Тем не менее, изменить кардинально свое положение не удалось.
По итогам недели Украина остается на 23 позиции в таблице коэффициентов, сообщает UEFA.com.
Но есть и хорошие новости. Они связаны со странами-преследователями.
Украина в таблице коэффициентов УЕФА
Во вторник киевское "Динамо" вырвало ничью у турецкого клуба "Галатасарай". В среду донецкий "Шахтер" уверенно победил французский "Брест".
Таким образом, Украина осталась на 23 позиции, но увеличила отрыв от Венгрии и Словакии.
Таблица коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне будет определять количество клубов, которые представят свои страны в еврокубках сезона 2026/2027.
Как известно, в следующем сезоне в Лиге чемпионов будет играть лишь один украинский клуб.
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