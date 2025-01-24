Таблиця коефіцієнтів УЄФА — на якому місці Україна

Таблиця коефіцієнтів УЄФА — Україна "засмутила" Орбана та Фіцо
Українські клуби вдало провели нинішній єврокубковий тиждень. Проте, змінити кардинально своє становище не вдалося.
За підсумками тижня Україна залишається на 23 позиції у таблиці коефіцієнтів, повідомляє UEFA.com.
Але є й хороші новини. Вони пов'язані з країнами-переслідувачами.
Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА
У вівторок київське "Динамо" вирвало нічию у турецького клуба "Галатасарай". У середу донецький "Шахтар" впевнено переміг французький "Брест".
Таким чином, Україна залишилась на 23 позиції, але збільшила відрив від Угорщини та Словаччини.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА в нинішньому сезоні визначатиме кількість клубів, які представлять свої країни у єврокубках сезону 2026/2027.
Як відомо, у наступному сезоні в Лізі чемпіонів гратиме лише один український клуб.
Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі активно проводить час на пенсії.
Олександр Усик та його дружина побували в лікарні, вже відома причина.
Англійський "Ліверпуль" знайшов гравця, який має замінити Мохамеда Салаха.
Читайте Новини.LIVE!