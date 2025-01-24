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Таблиця коефіцієнтів УЄФА — Україна "засмутила" Орбана та Фіцо

24 січня 2025 10:53
Олександр Ільющенков - Редактор
Таблиця коефіцієнтів УЄФА — на якому місці Україна
Гравці київського "Динамо" під час матчу з "Галатасараєм". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські клуби вдало провели нинішній єврокубковий тиждень. Проте, змінити кардинально своє становище не вдалося. 

За підсумками тижня Україна залишається на 23 позиції у таблиці коефіцієнтів, повідомляє UEFA.com

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Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Фото: скриншот UEFA.com

Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА 

У вівторок київське "Динамо" вирвало нічию у турецького клуба "Галатасарай". У середу донецький "Шахтар" впевнено переміг французький "Брест". 

Таким чином, Україна залишилась на 23 позиції, але збільшила відрив від Угорщини та Словаччини. 

Таблиця коефіцієнтів УЄФА в нинішньому сезоні визначатиме кількість клубів, які представлять свої країни у єврокубках сезону 2026/2027. 

Як відомо, у наступному сезоні в Лізі чемпіонів гратиме лише один український клуб. 

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спорт футбол УЄФА ФК Шахтар Динамо

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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