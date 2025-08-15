Видео
Главная Спорт Талантливый молодой игрок Динамо может переехать в Харьков

Талантливый молодой игрок Динамо может переехать в Харьков

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:31
Металлист 1925 хочет оформить трансфер игрока Динамо
Александр Яцык празднует гол. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Президент "Металлиста 1925" Богдан Бойко подвел промежуточные итоги трансферной кампании клуба. По его словам, работа по усилению состава еще продолжается, но текущими результатами он доволен.

Руководитель отметил, что за последний год в клубе произошли серьезные изменения, включая улучшение отношения футболистов к команде, сообщает "Украинский футбол".

Богдан Бойко подчеркнул, что "Металлист 1925" стал привлекательнее в глазах игроков. Руководитель клуба привел примеры подписаний молодых и перспективных футболистов, а также появления в составе действующих игроков национальных сборных. По его мнению, это подтверждает движение клуба в правильном направлении.

Александр Яцык
Александр Яцык бьет по воротам. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Кого "Металлист 1925" хочет подписать в "Динамо"

Президент харьковской команды подчеркнул, что процесс формирования конкурентоспособного коллектива продолжается. Он выразил уверенность в том, что клуб сможет добиться поставленных целей в новом сезоне.

"Мы действительно находимся в процессе формирования сильной команды. Рад, что к нам присоединяются и молодые таланты, и опытные исполнители. По Яцыку могу сказать, что хотел бы видеть его в нашем составе. Уверен, что с правильными приобретениями мы сможем значительно усилить игру", — сказал Бойко.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
