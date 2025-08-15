Відео
Талановитий молодий гравець Динамо може переїхати до Харкова

Дата публікації: 15 серпня 2025 15:31
Металіст 1925 хоче оформити трансфер гравця Динамо
Олександр Яцик святкує гол. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Президент "Металіста 1925" Богдан Бойко підбив проміжні підсумки трансферної кампанії клубу. За його словами, робота з посилення складу ще триває, але поточними результатами він задоволений.

Керівник зазначив, що за останній рік у клубі відбулися серйозні зміни, включно з поліпшенням ставлення футболістів до команди, повідомляє "Український футбол".

Богдан Бойко підкреслив, що "Металіст 1925" став привабливішим в очах гравців. Керівник клубу навів приклади підписань молодих та перспективних футболістів, а також появи у складі чинних гравців національних збірних. На його думку, це підтверджує рух клубу в правильному напрямку.

Александр Яцык
Олександр Яцик б'є по воротах. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Кого "Металіст 1925" хоче підписати в "Динамо"

Президент харківської команди підкреслив, що процес формування конкурентоспроможного колективу триває. Він висловив упевненість у тому, що клуб зможе досягти поставлених цілей у новому сезоні.

"Ми дійсно перебуваємо в процесі формування сильної команди. Радий, що до нас приєднуються і молоді таланти, і досвідчені виконавці. Щодо Яцика можу сказати, що хотів би бачити його в нашому складі. Упевнений, що з правильними придбаннями ми зможемо значно посилити гру", — сказав Бойко.

Нагадаємо, захиснику збірної України Іллі Забарному доведеться зіткнутися із серйозною перешкодою в "ПСЖ".

Відома німецька спортсменка може бути звинувачена в екстремізмі після кардинальної зміни способу життя.

Юлія Левченко зізналася, як пережила спад у кар'єрі та що їй допомогло вийти на новий рівень.

Олімпійська легенда України святкує день народження — чим зараз займається Лілія Подкопаєва.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери ФК Металіст 1925 Олександр Яцик
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
