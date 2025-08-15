Металіст 1925 хоче оформити трансфер гравця Динамо

Олександр Яцик святкує гол. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Президент "Металіста 1925" Богдан Бойко підбив проміжні підсумки трансферної кампанії клубу. За його словами, робота з посилення складу ще триває, але поточними результатами він задоволений.

Керівник зазначив, що за останній рік у клубі відбулися серйозні зміни, включно з поліпшенням ставлення футболістів до команди, повідомляє "Український футбол".

Богдан Бойко підкреслив, що "Металіст 1925" став привабливішим в очах гравців. Керівник клубу навів приклади підписань молодих та перспективних футболістів, а також появи у складі чинних гравців національних збірних. На його думку, це підтверджує рух клубу в правильному напрямку.

Олександр Яцик б'є по воротах. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Кого "Металіст 1925" хоче підписати в "Динамо"

Президент харківської команди підкреслив, що процес формування конкурентоспроможного колективу триває. Він висловив упевненість у тому, що клуб зможе досягти поставлених цілей у новому сезоні.

"Ми дійсно перебуваємо в процесі формування сильної команди. Радий, що до нас приєднуються і молоді таланти, і досвідчені виконавці. Щодо Яцика можу сказати, що хотів би бачити його в нашому складі. Упевнений, що з правильними придбаннями ми зможемо значно посилити гру", — сказав Бойко.

