Таловеров забил исторический гол за английский Плимут

Таловеров, вероятно, спас Плимут от вылета из Чемпионшипа
Защитник сборной Украины Максим Таловеров открыл счет своим голам за английский "Плимут". Мяч, который забил футболист, может иметь историческое значение.
Таловеров помог "Плимуту" сохранить шансы на "выживание" в Чемпионшипе, сообщает портал Новини.LIVE.
В матче 22-го тура второго по силе английского чемпионата "Плимут" сыграл на выезде с "Лутоном". Обе команды являются претендентами на понижение в классе, так что это был поединок "за шесть очков". Гости сумели не проиграть и не потеряли шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе.
Как сыграл Таловеров
"Лутон" забил первый гол в этом матче на 55-й минуте. Но уже на 70-й минуте украинский защитник "Плимута" откликнулся на навес с левого фланга и головой точно пробил по мячу, который отскочил от газона и оказался в воротах. Противостояние завершилось со счетом 1:1. У "Плимута" предпоследнее место в турнирной таблице и 29 очков — столько же, сколько у "Дерби Каунти". "Халл Сити" опережает эти команды на одно очко. У "Лутона" на один балл меньше, чем у команды Максима Таловерова.
Украинский защитник провел на поле все 90 минут, 8 раз вынес мяч со штрафной "Плимута", совершил 7 подкатов, выиграл 7 из 9 дуэлей на поле и 7 из 8 воздушных единоборств, а также дважды нарушил правила. Он сделал 35 касаний и 41% точных пасов в матче.
Таловеров получил от WhoScored оценку 8,4 балла и стал лучшим футболистом на поле.
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