Таловеров забил исторический гол за английский Плимут

Максим Таловеров празднует гол. Фото: instagram.com/only1argyle/

Защитник сборной Украины Максим Таловеров открыл счет своим голам за английский "Плимут". Мяч, который забил футболист, может иметь историческое значение.

Таловеров помог "Плимуту" сохранить шансы на "выживание" в Чемпионшипе, сообщает портал Новини.LIVE.

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В матче 22-го тура второго по силе английского чемпионата "Плимут" сыграл на выезде с "Лутоном". Обе команды являются претендентами на понижение в классе, так что это был поединок "за шесть очков". Гости сумели не проиграть и не потеряли шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе.

Как сыграл Таловеров

"Лутон" забил первый гол в этом матче на 55-й минуте. Но уже на 70-й минуте украинский защитник "Плимута" откликнулся на навес с левого фланга и головой точно пробил по мячу, который отскочил от газона и оказался в воротах. Противостояние завершилось со счетом 1:1. У "Плимута" предпоследнее место в турнирной таблице и 29 очков — столько же, сколько у "Дерби Каунти". "Халл Сити" опережает эти команды на одно очко. У "Лутона" на один балл меньше, чем у команды Максима Таловерова.

Максим Таловеров на разминке. Фото: instagram.com/only1argyle/

Украинский защитник провел на поле все 90 минут, 8 раз вынес мяч со штрафной "Плимута", совершил 7 подкатов, выиграл 7 из 9 дуэлей на поле и 7 из 8 воздушных единоборств, а также дважды нарушил правила. Он сделал 35 касаний и 41% точных пасов в матче.

Оценки за матч "Лутон" — "Плимут". Фото: скриншот WhoScored

Таловеров получил от WhoScored оценку 8,4 балла и стал лучшим футболистом на поле.

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