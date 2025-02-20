Таловєров забив історичний гол за англійський Плімут

Максим Таловєров святкує гол. Фото: instagram.com/only1argyle/

Захисник збірної України Максим Таловєров відкрив рахунок своїм голам за англійський "Плімут". М'яч, який забив футболіст, може мати історичне значення.

Таловєров допоміг "Плімуту" зберегти шанси на "виживання" в Чемпіоншипі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі 22-го туру другого за силою англійського чемпіонату "Плімут" зіграв на виїзді з "Лутоном". Обидві команди є претендентами на пониження в класі, тож це був поєдинок "за шість очок". Гості зуміли не програти й не втратили шанси на збереження прописки в Чемпіоншипі.

Як зіграв Таловєров

"Лутон" забив перший гол у цьому матчі на 55-й хвилині. Але вже на 70-й хвилині український захисник "Плімута" відгукнувся на навіс із лівого флангу та головою влучно пробив по м'ячу, який відскочив від газону й опинився у воротах. Протистояння завершилося з рахунком 1:1. У "Плімута" передостаннє місце в турнірній таблиці та 29 очок — стільки ж, скільки у "Дербі Каунті". "Халл Сіті" випереджає ці команди на одне очко. У "Лутона" на один бал менше, ніж у команди Максима Таловєрова.

Максим Таловєров на розминці. Фото: instagram.com/only1argyle/

Український захисник провів на полі всі 90 хвилин, 8 разів виніс м'яч зі штрафного майданчика "Плімута", здійснив 7 підкатів, виграв 7 із 9 дуелей на полі та 7 із 8 повітряних єдиноборств, а також двічі порушив правила. Він зробив 35 торкань і 41% точних пасів у матчі.

Оцінки за матч "Лутон" — "Плімут". Фото: скриншот WhoScored

Таловєров отримав від WhoScored оцінку 8,4 бала і став найкращим футболістом на полі.

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