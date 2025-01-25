Тарьей Бё завершает карьеру в конце текущего сезона

Тарьей Бё. Фото: biathlon.com.ua

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла спринтерская гонка у мужчин. Победителем стал норвежец Тарьей Бё.

После гонки Бё объявил о завершении карьеры, передает NRK.

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Тарьей Бё. Фото: biathlon.com.ua

Второй Бё завершил карьеру в январе

Тарьей Бё сообщил, что хотел сделать это заявление после победы на одном из этапов Кубка мира.

По словам норвежца, он завершит карьеру по окончании сезона вместе со своим братом Йоханнесом Бё.

"Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду находиться на вершине, скажу, что иду. Так вот так получилось", — сказал Бё.

Тарьей за свою карьеру выиграл три олимпийских "золота", два "серебра" и одну "бронзу".

В сезоне 2010/2011 годов он выиграл Большой хрустальный глобус. При этом у него есть пять Малых хрустальных глобусов. Всего у него 44 победы в гонках Кубка мира по биатлону.

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