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Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

25 января 2025 09:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Тарьей Бё завершает карьеру в конце текущего сезона
Тарьей Бё. Фото: biathlon.com.ua
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла спринтерская гонка у мужчин. Победителем стал норвежец Тарьей Бё.

После гонки Бё объявил о завершении карьеры, передает NRK.

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Тарьей Бё
Тарьей Бё. Фото: biathlon.com.ua

Второй Бё завершил карьеру в январе

Тарьей Бё сообщил, что хотел сделать это заявление после победы на одном из этапов Кубка мира.

По словам норвежца, он завершит карьеру по окончании сезона вместе со своим братом Йоханнесом Бё.

"Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду находиться на вершине, скажу, что иду. Так вот так получилось", — сказал Бё.

Тарьей за свою карьеру выиграл три олимпийских "золота", два "серебра" и одну "бронзу".

В сезоне 2010/2011 годов он выиграл Большой хрустальный глобус. При этом у него есть пять Малых хрустальных глобусов. Всего у него 44 победы в гонках Кубка мира по биатлону.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик вместе с женой финансирует ремонт госпиталей.

Футбольная команда из турецкой Суперлиги попытается подписать Дениса Попова и Александра Зубкова.

Житомирское "Полесье" вскоре сообщит о продаже футболиста в США.

Биатлон карьера Кубок мира по биатлону Антхольц (биатлон) Тарьей Бё

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