Тар'єй Бьо завершує кар'єру наприкінці поточного сезону

Тар'єй Бьо. Фото: biathlon.com.ua

На шостому етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці пройшла спринтерська гонка у чоловіків. Переможцем став норвежець Тар'єй Бьо.

Після гонки Бьо оголосив про завершення кар'єри, передає NRK.

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Тар'єй Бьо. Фото: biathlon.com.ua

Другий Бьо завершив кар'єру в січні

Тар'єй Бьо повідомив, що хотів зробити цю заяву після перемоги на одному з етапів Кубка світу.

За словами норвежця, він завершить кар'єру після закінчення сезону разом зі своїм братом Йоганнесом Бьо.

"Пообіцяв собі, що наступного разу, коли буду перебувати на вершині, скажу, що йду. Так ось так вийшло", — сказав Бьо.

Тар'єй за свою кар'єру виграв три олімпійських "золота", два "срібла" і одну "бронзу".

У сезоні 2010/2011 років він виграв Великий кришталевий глобус. При цьому у нього є п'ять Малих кришталевих глобусів. Загалом у нього 44 перемоги в гонках Кубка світу з біатлону.

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