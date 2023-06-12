Терлюга и Талибов взяли золото: Украина завершила турнир по каратэ в Японии

Анжелика Терлюга с золотой медалью. Фото: Ukrainian Karate Federation

В японской Фукуоке завершился этап Премьер-лиги по каратэ, на котором также выступила сборная Украины. У нашей команды по итогам двух соревновательных дней четыре медали.

Украинские каратисты выиграли две золотые и две бронзовые медали в кумитэ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Золотые медали выиграли олимпийская призерша Анжелика Терлюга и Ризван Талибов, а бронзовые награды у Аниты Серегиной и Валерия Чеботаря.

Ризван Талибов с медалью. Фото: Ukrainian Karate Federation

Последний турнир перед Европейскими играми

Терлюга в весовой категории до 55 кг в финальной схватке победила со счетом 10:2 японку Шиори Накамуру. Для украинки эта золотая медаль Премьер-лиги стала 15-й в карьере — это лучший результат среди украинских каратистов.

Талибов в дивизионе до 75 кг в финале со счетом 8:0 одолел титулованного испанца Бабакара Сека.

Серегина в весе до 61 в бронзовом финале со счетом 1:0 выиграла у шведки Анны-Йоанны Нильсон. Валерий Чеботарь в дивизионе до 84 кг одолел нидерландца Брина Тиммерманса.

Отметим, что 21 июня в Кракове стартуют Европейские игры, на которых будет представлена сборная Украины по каратэ.

Состав сборной Украины на Европейские игры: Никита Филипов (до 60 кг), Андрей Заплитный (до 75 кг), Валерий Чеботарь (до 84 кг), Катерина Кривая (до 50 кг), Терлюга Анжелика (до 55 кг), Анита Серегина (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг).

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