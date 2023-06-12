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Терлюга та Талібов взяли золото: Україна завершила турнір з карате в Японії

12 червня 2023 09:45
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Агабекян Карен
редактор
Терлюга та Талібов взяли золото: Україна завершила турнір з карате в Японії
Анжеліка Терлюга із золотою медаллю. Фото: Ukrainian Karate Federation
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У японській Фукуоці завершився етап Прем'єр-ліги з карате, на якому також виступила збірна України. У нашої команди за підсумками двох днів змагань чотири медалі.

Українські каратисти виграли дві золоті та дві бронзові медалі у куміте, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Золоті медалі виграли олімпійська призерка Анжеліка Терлюга та Різван Талібов, а бронзові нагороди у Аніти Серьогіної та Валерія Чеботаря.

Різван Талібов з медаллю. Фото: Ukrainian Karate Federation

Останній турнір перед Європейськими іграми

Терлюга у ваговій категорії до 55 кг у фінальній сутичці перемогла з рахунком 10:2 японку Шіорі Накамуру. Для українки ця золота медаль Прем'єр-ліги стала 15-ю у кар'єрі — це найкращий результат серед українських каратистів.

Талібов у дивізіоні до 75 кг у фіналі з рахунком 8:0 здолав титулованого іспанця Бабакара Сека.

Серьогіна у вазі до 61 у бронзовому фіналі з рахунком 1:0 виграла у шведки Анни-Йоанни Нільсон. Валерій Чеботар у дивізіоні до 84 кг здолав нідерландця Бріна Тіммерманса.

Зазначимо, що 21 червня у Кракові стартують Європейські ігри, на яких буде представлена збірна України з карате.

Склад збірної України на Європейські ігри: Микита Філіпов (до 60 кг), Андрій Заплітний (до 75 кг), Валерій Чеботар (до 84 кг), Катерина Крива (до 50 кг), Терлюга Анжеліка (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг).

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