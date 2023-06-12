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Украина обыграла Хорватию и досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги

12 июня 2023 08:34
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Агабекян Карен
редактор
Украина обыграла Хорватию и досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
Сборная Украины перед матчем Золотой Евролиги. Фото: cev.eu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мужская сборная Украины по волейболу в четвертом туре группового этапа Золотой Евролиги сыграла против команды Хорватии. Сине-желтая команда укрепила свое лидерство, победив балканцев (3:0).

Победа позволила досрочно выйти в Финал четырех, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в отличие от украинцев хорваты потеряли шансы на выход дальше.

Не проиграли ни одного сета

Сборная Украины в выездном матче с Хорватией в Задаре уверенно выиграла со счетом 3:0 и довела количество побед в группе до 4 из 4. При этом разница выигранных сетов составляет 12-0. Такая статистика позволила досрочно пройти в Финал четырех.

В матче с хорватами самым результативным игроком сборной Украины стал диагональный Василий Тупчий — 15 очков. Еще 10 баллов набрал доигровщик Олег Плотницкий.

Чтобы занять первое место в группе Украине в матче с Бельгией необходима даже не победа, а лишь два выигранных сета.

Золота Евролига. Группа B

Хорватия — Украина — 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Турнирная таблица. Группа B

1. Украина 4 победы в 4 матчах, разница сетов: 12-0

2. Бельгия — 2-2, рс: 7-7

3. Северная Македония — 2-2, рс: 6-9

4. Хорватия — 0-4, рс: 3-12

Отметим, что ранее мужская сборная Украины четырежды играла в Финале четырех Золотой Евролиги, а в 2017-м году выиграла турнир.

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