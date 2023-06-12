Украина обыграла Хорватию и досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
Мужская сборная Украины по волейболу в четвертом туре группового этапа Золотой Евролиги сыграла против команды Хорватии. Сине-желтая команда укрепила свое лидерство, победив балканцев (3:0).
Победа позволила досрочно выйти в Финал четырех, сообщает портал Новини.LIVE.
Отметим, что в отличие от украинцев хорваты потеряли шансы на выход дальше.
Не проиграли ни одного сета
Сборная Украины в выездном матче с Хорватией в Задаре уверенно выиграла со счетом 3:0 и довела количество побед в группе до 4 из 4. При этом разница выигранных сетов составляет 12-0. Такая статистика позволила досрочно пройти в Финал четырех.
В матче с хорватами самым результативным игроком сборной Украины стал диагональный Василий Тупчий — 15 очков. Еще 10 баллов набрал доигровщик Олег Плотницкий.
Чтобы занять первое место в группе Украине в матче с Бельгией необходима даже не победа, а лишь два выигранных сета.
Золота Евролига. Группа B
Хорватия — Украина — 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)
Турнирная таблица. Группа B
1. Украина 4 победы в 4 матчах, разница сетов: 12-0
2. Бельгия — 2-2, рс: 7-7
3. Северная Македония — 2-2, рс: 6-9
4. Хорватия — 0-4, рс: 3-12
Отметим, что ранее мужская сборная Украины четырежды играла в Финале четырех Золотой Евролиги, а в 2017-м году выиграла турнир.
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