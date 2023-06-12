Україна обіграла Хорватію і достроково вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги

Збірна України перед матчем Золотої Євроліги. Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України з волейболу у четвертому турі групового етапу Золотої Євроліги зіграла проти Хорватії. Синьо-жовта команда зміцнила своє лідерство, перемігши балканців (3:0).

Перемога дозволив достроково вийти до Фіналу чотирьох, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що, на відміну від українців, хорвати втратили шанси на вихід далі.

Не програли жодного сету

Збірна України у виїзному матчі з Хорватією у Задарі впевнено виграла з рахунком 3:0 та довела кількість перемог у групі до 4 із 4. При цьому різниця виграних сетів становить 12-0. Така статистика дозволила достроково пройти до Фіналу чотирьох.

У матчі з хорватами найрезультативнішим гравцем збірної України став діагональний Василь Тупчій — 15 очок. Ще 10 балів набрав догравач Олег Плотницький.

Щоб зайняти перше місце в групі Україні в матчі з Бельгією, необхідна навіть не перемога, а лише два виграні сети.

Золота Євроліга. Група B

Хорватія — Україна — 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Турнірна таблиця. Група B

1. Україна — 4 перемоги у 4 матчах, різниця сетів: 12-0

2. Бельгія — 2-2, рс: 7-7

3. Північна Македонія — 2-2, рс: 6-9

4. Хорватія — 0-4, рс: 3-12

Зазначимо, що раніше чоловіча збірна України чотири рази грала у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги, а у 2017 році виграла турнір.

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